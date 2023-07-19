Дорога провалилась: в центре одного из крупнейших городов ЮАР прозвучал взрыв (видео)

По предварительной версии, причиной взрыва могла стать утечка газа в подземном газопроводе.

В центре одного из крупнейших городов Южно-Африканской Республики произошел мощный подземных взрыв. В результате случившегося асфальтовое покрытие получило масштабные повреждения, пострадали несколько машин. Об этом сообщила местная радиостанция SABC.

О происшествии, которое случилось в Йоханнесбурге в среду около 17:30 (18:30 по киевскому времени — ред.).

По предварительным данным, на одной из центральных магистралей города произошел подземный взрыв, расколовший на куски десятки метров асфальтового покрытия. В результате один автомобиль перевернулся, а несколько застряли.

По предварительной версии, причиной случившегося могла стать утечка газа в подземном газопроводе. На месте работают спасатели.

Информации о пострадавших пока не поступало. Обстоятельства случившегося уточняются.

Напомним, что в феврале в российском городе Ефремов Тульской области взорвался газ, погибли 5 человек. Экстренные службы города установили, что из-за взрыва обрушился подъезд пятиэтажного жилого дома, в котором зарегистрированы 234 человека, в том числе 34 ребенка.

Кроме того, в центральной части французского города Бордо на юго-западе страны прогремел взрыв. По предварительным данным, взрыв произошел на одном из верхних этажей жилого здания, расположенного в квартале Шартон, недалеко от площади Пикар.