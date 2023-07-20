"Вагнеровцы" и пограничники в Беларуси устроили потасовку, — местное подполье

В районе города Наровля Гомельской области белорусские пограничники отошли с локации, чтобы не препятствовали "работе" российских наемников.

На территории Гомельской области в Беларуси произошла стычка между террористами из ЧВК "Вагнер", которые прибыли в страну из России, и местными пограничниками. Об этом 20 июля сообщили представители Центра национального сопротивления со ссылкой на местное подполье.

В районе города Наровля Гомельской области началось обустройство передовых групп террористической структуры. Сейчас продолжаются соответствующие работы.

Российские наемники уже 19 июля провели разведку местности вблизи населенного пункта Дятлык, что вблизи украинской границы. Во время этих действий произошло столкновение между наемниками и пограничниками Беларуси, последние отошли и не препятствовали "работе" российских наемников.

ЧВК "Вагнер" в Беларуси

Военные Беларуси и ЧВК "Вагнер" намерены провести совместные учения вблизи границ Польши. Наемники Евгения Пригожина и солдаты регулярной армии РБ разработали "дорожную карту" по подготовке и передаче опыта для местных военных. Обучение состоится на полигоне "Брестский". Подразделения сил специальных операций проводят совместно с российскими наемниками отработку выполнения учебно-боевых задач.

Напомним, 19 июля белорусская служба "Радио Свобода" сообщила, что в лагере под Осиповичами наемники разместили около 500 автомобилей. Колонны российских наемников и в дальнейшем прибывают на территорию государства. По состоянию на вечер 19 июля зафиксировали уже девятую колонну "вагнеровцев". Журналисты зафиксировали на территории воинской части в поселке Цель по меньшей мере 485 единиц техники наемников террористической группировки.