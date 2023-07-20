Военные Беларуси и ЧВК "Вагнер" проведут совместные учения вблизи границ Польши (карта)

Наемники Евгения Пригожина и солдаты регулярной армии РБ разработали "дорожную карту" по подготовке и передаче опыта для местных военных.

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Вооруженные Силы Беларуси продолжают совместные тренировки с бойцами ЧВК "Вагнер". Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны страны в Telegram.

Учения состоятся на полигоне "Брестский". Подразделения сил специальных операций совместно с российскими наемниками отработают выполнение учебно-боевых задач.

В Минобороны Беларуси 14 июля заявили, что наемники ЧВК "Вагнер", владельцем которой является Евгений Пригожин, начали обучать территориальные войска на территории страны. Они выполняют функции инструкторов.

Позже в тот же день в белорусском ведомстве рассказали, что разработали "дорожную карту" по подготовке и передаче опыта для местных военных. Теперь будут проходить совместные учения.

Фото: Беларускі Гаюн

Размещение "вагнеровцев" в Беларуси

В лагере под Осиповичами наемники разместили около 500 автомобилей. Колонны российских наемников и в дальнейшем прибывают на территорию страны. По состоянию на вечер 19 июля зафиксировали уже девятую колонну "вагнеровцев".

Именно сюда в последние дни направлялись колонны российских наемников, для которых власти Беларуси создали большой лагерь. Журналисты зафиксировали на территории воинской части в поселке Цель по меньшей мере 485 единиц техники наемников террористической группировки.

По информации белорусской службы "Радио Свобода", в локацию направлялись ряды российской частной военной компании "Вагнера", которых в последние дни заметили на территории Беларуси.

Напомним, 20 июля руководитель британской секретной службы МИ-6 Ричард Мур заявил, что "вагнеровцы" унизили главу Кремля Владимира Путина организацией мятежа, а РФ не сможет восстановить военную мощь. По словам главы британской разведки, глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, похоже, все еще на свободе, а в кругу российской элиты вокруг Путина "глубокие трещины".