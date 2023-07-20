Військові Білорусі та ПВК "Вагнер" проведуть спільні навчання поблизу кордонів Польщі (карта)

Найманці Євгена Пригожина та солдати регулярної армії РБ розробили "дорожню карту" щодо підготовки та передачі досвіду для місцевих військових.

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Збройні Сили Білорусі продовжують спільні тренування з бійцями ПВК "Вагнер". Про це повідомили у пресслужбі Міноборони країни у Telegram.

Навчання відбудеться на полігоні "Брестський". Підрозділи сил спеціальних операцій спільно з російськими найманцями відпрацюють виконання навчально-бойових завдань.

У Міноборони Білорусі 14 липня заявили, що найманці ПВК "Вагнер", власником якої є Євген Пригожин, почали навчати територіальні війська на території країни. Вони виконують функції інструкторів.

Пізніше того ж дня у білоруському відомстві розповіли, що розробили "дорожню карту" щодо підготовки та передачі досвіду для місцевих військових. Тепер відбуватимуться спільні навчання.

Фото: Беларускі Гаюн

Розміщення "вагнерівців" у Білорусі

У таборі під Осиповичами найманці розмістили близько 500 автомобілів. Колони російських найманців й надалі прибувають на територію країни. Станом на вечір 19 липня зафіксували вже дев'яту колону "вагнерівців".

Саме сюди останніми днями прямували колони російських найманців, для яких влада Білорусі створила великий табір. Журналісти зафіксували на території військової частини в селищі Цель щонайменше 485 одиниць техніки найманців терористичного угруповання.

За інформацією білоруської служби "Радіо Свобода", у локацію прямували лави російської приватної військової компанії "Вагнера", яких останніми днями помітили на території Білорусі.

Нагадаємо, 20 липня керівник британської секретної служби МІ-6 Річард Мур заявив, що "вагнерівці" принизили очільника Кремля Володимира Путіна організацією заколоту, а РФ не зможе відновити військову міць. За словами глави британської розвідки, глава ПВК "Вагнер" Євген Пригожин, схоже, все ще на волі, а в колі російської еліти навколо Путіна "глибокі тріщини".