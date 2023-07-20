Путіна принизили "вагнерівці", а РФ не зможе відновити військову міць, — голова МІ-6

За словами глави британської розвідки, глава ПВК "Вагнер" Євген Пригожин, схоже, все ще на волі, а в колі російської еліти навколо Путіна "глибокі тріщини".

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Президента РФ Володимира Путіна принизила угода з главою "вагнерівців" Пригожиним після заколоту. Про це заявив голова британської секретної служби МІ-6 Річард Мур, пише The Wall Street Journal.

За його словами, він сподівається, що Україна зможе перемогти у війні, оскільки Росія більше не зможе відновити свою минулу військову міць. Мур закликав країни Заходу допомагати Києву стільки, скільки буде потрібно.

Крім того, Мур закликав росіян почати шпигувати за Кремлем, щоб не опинитися на "неправильному боці історії".

"Я пропоную їм зробити те, що інші вже робили останні 18 місяців, об'єднатися з нами. Наші двері завжди відкриті", — сказав він.

Він також засудив країни, які продовжують підтримувати Російську Федерацію. Зокрема, розкритикував Іран за продаж зброї. Також він звернувся до африканських диктаторів, які продовжують платити найманцям ПВК "Вагнер".

"Якщо російські найманці можуть зрадити Путіна, то кого ще вони можуть зрадити? Якщо вони наступали на Москву, яким ще столицям вони можуть загрожувати?" — зазначив Мур.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що Мур говорив, що глава Кремля перебував під тиском, коли ухвалював рішення про угоду з Пригожиним. Він пішов на угоду з "вагнерівцями", щоб утримати владу.

Крім того, Мур також говорив, що оптимістично налаштований з приводу контрнаступу ЗСУ.

"Україна звільнила більше території за місяць, ніж росіянам вдалося захопити за рік", — заявив глава британської розвідки.