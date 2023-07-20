"Для мусора": в РФ на благотворительном концерте будут собирать деньги на мешки для солдат (фото)

Российские группы споют для жителей Благовещенска, чтобы помочь в сборе средств для оккупантов. Среди "необходимых вещей" для вражеских бойцов — мусорные мешки и аэрозоли от комаров.

22 июля в городе Благовещенск в Амурской области пройдет благотворительный концерт в поддержку ВС РФ. Деталями относительно запланированного мероприятия поделились в региональном СМИ Amur Life.

Россияне планируют собирать деньги для участников так называемой "СВО", которой называют полномасштабную войну на территории Украины. Также на концерт можно будет принести "необходимые вещи".

Концерт в Благовещенске продлится три часа — с 18:00 до 21:00. За это время должны выступить местные рок-группы и танцевальный коллектив, а также приглашенные гости — группа российских бойцов "Zаря".

Афиша, опубликованная в СМИ Фото: Amur Life

"На мероприятии будут работать ростовые куклы, за каждое фото нужно заплатить 50 рублей. Пройдет небольшой аукцион от спонсоров, раздача шариков цвета нашего российского флага. Также мы специально заказали 100 авторских открыток, каждый сможет оставить свои теплые слова для наших ребят", — заявил организатор предстоящего "зрелища" Игорь Меметов.

Кроме того, вблизи сцены поставят ящик для сбора денег. Также россияне смогут отдать вещи для захватчиков, попавших в госпитали.

Однако некоторые вещи из списка "необходимых" оказались несколько неожиданными. В частности, мусорные мешки и аэрозоли от насекомых.

"Нужны мешки для мусора", — отметили в СМИ без объяснения, для каких целей армия в них нуждается.

Фото: Скриншот Фото: Скриншот

Также в список включили "средства от комаров, грызунов". Их, по данным медиа, должны отправить "в зону СВО", то есть временно оккупированные области Украины.

Напомним, в России уже продают черные мусорные мешки с надписью "ZOV". Каждый рубль с их продажи обещали отправлять на поддержку оккупантов.

Недавно, 18 июля, президент РФ Владимир Путин передал привет погибшим российским оккупантам.