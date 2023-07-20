В Испании парк развлечений застрял в "петле судьбы": посетителей нет, но работники остались (фото)

Парк Tivoli World закрылся три года назад. Но аттракционы странным образом сохраняются в прежнем виде — нет ржавых конструкций, облезшей краски или зарослей.

Тематический парк Tivoli World в испанском округе Коста дель Соль все еще будто бы продолжает работать. Персонал на месте, хотя последние три года это место было закрыто для посетителей. Об этом сообщает The Daily Star.

На недавних фото все выглядит так, будто за несколько лет ничего не изменилось: аттракционы странным образом сохраняются в прежнем виде — нет заржавевших конструкций, облезшей краски или зарослей.

На сегодня, это, пожалуй, лучшее из заброшенных туристических мест. Белый фасад у входа все блестит на солнце, а вывешена надпись "Нет закрытию" напоминает, что прежде парк всегда был переполнен.

Как и многие другие подобные места, Tivoli World закрылся во время коронавирусной пандемии в 2020 году из-за установленных ограничений и социального дистанцирования. Подобные строгие меры развалили местную туристическую индустрию.

Его попытались открыть вновь, но после двух месяцев работы в 2021 году владельцы Tivoli объявили о банкротстве и пустились в юридические тяжбы за вложенные инвестиции.

Журналисты выяснили, что из-за странной лазейки в контрактах обслуживающий персонал вынужден оставаться на своем месте. Они будто "застряли в петле судьбы": не получают зарплаты, но вместе с тем им не разрешается искать другое место работы.

Вместо того, чтобы отдыхать дома, сотрудники парка решили поддерживать его в прежнем виде. Они ежедневно приходят и делают все необходимое, чтобы некогда популярное среди туристов место не оказалось в запустении.

Благодаря их усердной работе это место в Бенальмадене, что примерно в 20 км от Малаги, сохраняется, хотя владельцы и пытаются выяснить, кому принадлежат 4 млн евро.

Из-за лазейки в контрактах обслуживающий персонал вынужден оставаться на своем месте

По информации местных медиа, общественность узнала о сотрудниках-фантомах после того, как грабители попытались вынести оборудование и обнаружили, что персонал еще на месте.

Президент Salvemos Tivoli Хуан Рамон Дельгадо объяснил, что сотрудники парка оказались в сложном положении: уже 10 месяцев не получают зарплату, но тем не менее не могут трудоустроиться в другом месте.

87 человек из персонала все еще ежедневно ходят на работу, надеясь, что однажды все заработает вновь. Они обращались в суды с просьбой помочь разрешить их сложности с контрактами или вновь открыть это место.

Напомним, что британская деревня застыла во времени на 500 лет: люди живут здесь без современных удобств.

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