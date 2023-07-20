Кулон с буквой "Z" из танков: в сети осудили бойфренда Рианны за "поддержку" РФ (фото)

Рэпера A$AP Rocky обвинили в поддержке российской агрессии против Украины. Спустя час после публикации артист удалил фото с символом оккупантов.

Пользователи сети раскритиковали американского рэп-исполнителя Ракима Майерса, больше известного как A$AP Rocky, за фото кулона с символом, используемым Вооруженными силами Российской Федерации. Снимок украшения рэпер опубликовал в Instagram 20 июля.

Музыкант выложил на своей странице ряд фото, на одном из которых было ожерелье с кулоном в виде буквы "Z". Кроме того, символ российских оккупантов состоял из трех танков.

A$AP Rocky показал кулон с буквой "Z"

Спустя час исполнитель удалил фото кулона. Несмотря на это, пользователи сети продолжили писать осуждающие комментарии под последним постом.

Многие комментаторы напомнили американскому музыканту, что Россия начала агрессивную войну против Украины и каждый день убивает людей.

"Больно и противно. Позор вам и вашему пиарщику, который думает, что приятно манипулировать и хайпировать на горе, через которое проходит моя страна", — написал один из украинцев в комментариях.

"Вау, вы ребята поддерживаете геноцид украинцев? Приятно ли вам поддерживать россиян, которые каждый день убивают украинских детей, насилуют женщин и пытают мирных жителей? Как вам не стыдно!", — пишет еще один комментатор.

Некоторые пользователи социальной сети также призвали рэпера принести свои извинения Украине.

Комментарии под последним постом A$AP Rocky

Напомним, что по данным СМИ от 14 марта, бойфренду Рианны A$AP Rocky грозит серьезный тюремный срок. В прошлом году артиста уже пытались привлечь к уголовной ответственности за стрельбу в бывшего друга и коллегу-рэпера A$AP Relli.

Мы также писали 22 июня о том, что A$AP Rocky публично назвал Рианну своей женой во время своего концерта на фестивале Cannes Lions 2023. Находясь на сцене, он заявил, что хотел бы посвятить песню "своей жене".