Дрались и крушили: в Черногории официанты избили российских туристов (видео)

В сети опубликовали видео инцидента в Черногории. На видео видно бегство россиян от официантов, которые били их стульями.

В курортном городке Рафаиловичи в Черногории группа российских туристов крушила мебель и нападала на людей. Дебоширов остановили работники местного ресторана — они прогнали хулиганов, используя, как оружие, обычные стулья. Видео с изгнанием хулиганов опубликовало издание Vijesti.

Как пишет издание, инцидент в Рафалоиловичах начался в момент, когда туда приехали четверо россиян на автомобиле.

Мужчины — как подозревают, пьяные — поставили свое авто посреди набережной, при этом едва не сбив мотоциклиста. После этого начали крушить вещи в помещении туристического агентства, а затем — набросились на ресторан, расположенный неподалеку.

Издание указало название заведения, где произошла драка — это ресторан Monaco.

В ресторане россияне избили официанта и ранили его в голову. После этого напали на владельца заведения. Однако в этот момент работники заведения дали им отпор — взяли в руки стулья и с их помощью выгнали нападавших.

Как официанты из Черногории избили россиян

Где расположен ресторан, в котором избили россиян

Рафаиловичи — курортный городок на берегу Адриатического моря на побережье Черногории. Неподалеку — город Будва.

Ресторан, в котором произошла стычка, расположен на первом этаже одноименного отеля Monaco. Заведение позиционирует себя как место для семейного отдыха с детьми. На портале tripadvisor он получил 4,5 балла от клиентов, которые были довольны полученными услугами.

В Google можно отыскать фотографии той самой веранды, с которой велась запись наказания дебоширов. На фотографии — четырехместные столики, рядом — живые пальмы, которые появлялись в кадре.

Ресторан Monaco в Рафаиловичах — место, откуда велась запись избиения россиян

Что думают относительно событий в Рафаиловичах в сети?

Украинцы свое отношение к инциденту с россиянами в Черногории изложили в отзывах на Google maps.

У ресторана "Монако" стремительно выросло количество отзывов — со 130 их стало более 150. Кроме того, на одну десятую балла выросла оценка ресторана — была 4,5, а стала 4,6 балла (из 5 возможных).

Restaurant Monaco в Рафаиловичах (Черногория) — месторасположение

Последние отзывы оставили украинцы. Они благодарят за отличный сервис, а также за то, как ловко местные официанты владеют стульями.

Отзыв о ресторане: благодарность за работу официантов

Также корреспонденты отмечают хорошую кухню и гарантию защиты от агрессивных российских туристов.

Отзыв о ресторане в Черногории, в котором избили россиян

Посетители смело ставят пять звезд и отмечают, что ресторан "Монако" — шикарное место.

В отзыве пишут о высоком классе ресторана

Также отмечают нереальную антироссийскую атмосферу и отличный коллектив официантов.

В отзыве пишут об атмосфере и хороших официантах

Гости ресторана восхищены вежливостью официанта и хотели бы поставить больше баллов чем 5, но не могут.

В отзыве пишут, что ресторан стоит наивысшей оценки

Особенность заведения — ощущение защищенности: эта характеристика также получила "5 баллов".

В отзыве пишут об ощущении безопасности

Напоминаем, на днях в Италии избили подростка за критику россиян, которые живут в Европе, но называют ее "загнивающим западом". Расследователи выяснили все подробности относительно нападающего: где и когда он родился, где проживает сейчас.

Несколько недель назад россиянина избили в отеле в Турции. Мужчина зашел в отель и начал неадекватно себя вести. После этого получил пощечины от охраны и извинялся.