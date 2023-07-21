Выгодно для всех: Белый дом назвал самый вероятный путь вывоза украинского зерна

По словам Джона Кирби, зерно из Украины вероятно будет экспортироваться сухопутными путями. Впрочем, этот путь менее эффективный по сравнению с морскими маршрутами.

Несмотря на блокировку морским путем со стороны России, США и их союзники готовы оказывать поддержку Украине в вывозе зерна. Об этом в интервью Голосу Америки заявил координатор стратегической коммуникации Совета по нацбезопасности США Джон Кирби.

Представитель Белого дома отметил, что вероятно зерно из Украины будет экспортироваться сухопутными путями. Он также добавил, что данная практика уже применялась ранее, в том числе до заключения зерновой сделки.

По словам чиновника, он признал, что использование сухопутных путей для вывоза зерна из Украины менее эффективно по сравнению с морскими маршрутами, так как "нельзя вывезти такое же количество зерна". Тем не менее, он заверил, что в Вашингтоне понимают эту проблему, но не собираются прекращать усилия и продолжат поддерживать Украину.

По словам Кирби, отмененная "зерновая сделка", которую Россия не ратифицировала, была выгодной для всех заинтересованных сторон. Эта сделка предполагала пользу не только для украинского зерна и экономики, но также оказала бы поддержку российским фермерам и была бы полезной для развивающихся стран, сталкивающихся с проблемами в сфере продовольствия.

Напомним, что в РФ пригрозили всем кораблям, направляющимся в украинские порты с 20 июля. По данным Минобороны РФ, морской гуманитарный коридор свернут, а страны, чей флаг будет вывешен на судах, следующих в украинские порты, РФ сочтет вовлеченными в войну.

Также сообщалось, что после выхода из зернового соглашения Россия, по сути, ввела блокаду украинских портов. Ни один сухогруз не зашел в Украину с начала недавних обстрелов.

А 19 июля сообщалось, что российские оккупанты уничтожили десятки тысяч тонн зерна, о чем сообщили в Минагрополитики. Произошло это в ходе ночной атаки по объектам портовой инфраструктуры, которые были привлечены к реализации "зерновой сделки".