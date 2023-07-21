Знал о "Новичке", отмывал деньги Пригожина: главный мошенник ФРГ мог работать на Кремль, — СМИ
По данным журналистов, руководитель фейковой платежной системы Wirecard Ян Марсалек провел транзакции на миллиарды евро. Теперь его укрывает ФСБ на окраине Москвы.
Бывший гендиректор платежной системы Wirecard 43-летний Ян Марсалек причастен к самому громкому финансовому преступлению в истории Германии. Мошенники проводили фейковые трансакции на миллиарды евро, у виртуальных средств не было какого-то реального денежного эквивалента. Об этом сообщает Bild.
Владелец Wirecard попал за решетку в Германии, но Марсалеку все же удалось бежать за пределы страны. Весной прошлого года выяснилось, что он переехал в Москву, где находится под защитой ФСБ. Немецкие власти требуют его экстрадиции, но Кремль отказывается выдать подозреваемого.
Теперь же обнаружилось, что именно спецслужбы РФ способствовали выезду Марсалека из Германии в РФ через территорию Австрии и Беларуси.
По данным судебных источников журналистов, Марсалек на протяжении нескольких лет считался "доверенным лицом" австрийской разведки и контактировал с ГРУ.
До своего побега из ФРГ он порядка 60 раз ездил в РФ при этом использовал четыре австрийских паспорта и один дипломатический.
Из других любопытных фактов о Яне Марсалеке:
- хвастался, что знает о нервно-паралитическом яде "Новичок" еще до отравления Алексея Навального;
- отмывал деньги для Евгения Пригожина и переправлял в Африку.
Напомним, что 20 июля сообщалось, что около 300 единиц техники ЧВК "Вагнер" прибыли на базу наемников в Беларусь за трое суток.
Также сообщалось, что в январе 2023 года, по результатам журналистского расследования Reuters, было установлено, что сеть кремлевских агентов в Германии пытается влиять на отношения Берлина и Киева.