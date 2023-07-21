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Мир Российско-украинская война

Знал о "Новичке", отмывал деньги Пригожина: главный мошенник ФРГ мог работать на Кремль, — СМИ

Ян Марсалек
Фото: Bild | Спецслужбы РФ способствовали выезду Яна Марсалека из Германии

По данным журналистов, руководитель фейковой платежной системы Wirecard Ян Марсалек провел транзакции на миллиарды евро. Теперь его укрывает ФСБ на окраине Москвы.

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Бывший гендиректор платежной системы Wirecard 43-летний Ян Марсалек причастен к самому громкому финансовому преступлению в истории Германии. Мошенники проводили фейковые трансакции на миллиарды евро, у виртуальных средств не было какого-то реального денежного эквивалента. Об этом сообщает Bild.

Владелец Wirecard попал за решетку в Германии, но Марсалеку все же удалось бежать за пределы страны. Весной прошлого года выяснилось, что он переехал в Москву, где находится под защитой ФСБ. Немецкие власти требуют его экстрадиции, но Кремль отказывается выдать подозреваемого.

Теперь же обнаружилось, что именно спецслужбы РФ способствовали выезду Марсалека из Германии в РФ через территорию Австрии и Беларуси.

По данным судебных источников журналистов, Марсалек на протяжении нескольких лет считался "доверенным лицом" австрийской разведки и контактировал с ГРУ.

Фото предполагаемого российского паспорта Марсалека Fullscreen
Фото предполагаемого российского паспорта Марсалека

До своего побега из ФРГ он порядка 60 раз ездил в РФ при этом использовал четыре австрийских паспорта и один дипломатический.

Ян Марсалек Fullscreen
Ян Марсалек пользовался пятью паспортами, в т.ч. одним дипломатическим

Из других любопытных фактов о Яне Марсалеке:

  • хвастался, что знает о нервно-паралитическом яде "Новичок" еще до отравления Алексея Навального;
  • отмывал деньги для Евгения Пригожина и переправлял в Африку.

Напомним, что 20 июля сообщалось, что около 300 единиц техники ЧВК "Вагнер" прибыли на базу наемников в Беларусь за трое суток.

Также сообщалось, что в январе 2023 года, по результатам журналистского расследования Reuters, было установлено, что сеть кремлевских агентов в Германии пытается влиять на отношения Берлина и Киева.