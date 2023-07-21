Знав про "Новачок", відмивав гроші Пригожина: головний шахрай ФРН міг працювати на Кремль, — ЗМІ

За даними журналістів, керівник фейкової платіжної системи Wirecard Ян Марсалек провів транзакції на мільярди євро. Тепер його переховує ФСБ на околиці Москви.

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Колишній гендиректор платіжної системи Wirecard 43-річний Ян Марсалек причетний до найгучнішого фінансового злочину в історії Німеччини. Шахраї проводили фейкові трансакції на мільярди євро, у віртуальних коштів не було якогось реального грошового еквівалента. Про це повідомляє Bild.

Власник Wirecard потрапив за ґрати в Німеччині, але Марсалеку все ж вдалося втекти за межі країни. Навесні минулого року з'ясувалося, що він переїхав до Москви, де перебуває під захистом ФСБ. Німецька влада вимагає його екстрадиції, але Кремль відмовляється видати підозрюваного.

Тепер же виявилося, що саме спецслужби РФ сприяли виїзду Марсалека з Німеччини до РФ через територію Австрії та Білорусі.

За даними судових джерел журналістів, Марсалек упродовж кількох років вважався "довіреною особою" австрійської розвідки та контактував із ГРУ.

Фото ймовірного російського паспорта Марсалека

До своєї втечі з ФРН він близько 60 разів їздив до РФ, при цьому використовував чотири австрійські паспорти та один дипломатичний.

Ян Марсалек користувався п'ятьма паспортами, у т.ч. одним дипломатичним

З інших цікавих фактів про Яна Марсалека:

хвалився, що знає про нервово-паралітичну отруту "Новачок" ще до отруєння Олексія Навального;

відмивав гроші для Євгена Пригожина і переправляв в Африку.

Нагадаємо, що 20 липня повідомлялося, що близько 300 одиниць техніки ПВК "Вагнер" прибули на базу найманців у Білорусь за три доби.

Також повідомлялося, що в січні 2023 року, за результатами журналістського розслідування Reuters, було встановлено, що мережа кремлівських агентів у Німеччині намагається впливати на відносини Берліна і Києва.