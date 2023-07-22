Угрожает государственной безопасности: теннисистку из РФ Звонареву не пустили на турнир в Польше

Вера Звонарева пыталась попасть в Варшаву по визе, выданной во франции. Однако пограничники отказали ей как человеку, который поддерживает политические режимы в России и Беларуси.

Пограничники в Польше не впустили в страну российскую теннисистку Веру Звонареву, которая ранее была известна своей лояльностью к Владимиру Путину. Информация о том, что спортсменке запретили пересекать границу, появилась на сайте Министерства внутренних дел Польши.

Звонарева приехала в Польшу 21 июля по визе, выданной во Франции. Для этого россиянка воспользовалась рейсом "Белград-Варшава". Однако покинуть аэропорт имени Шопена ей запретили пограничники. Оказалось, что Звонарева есть в списке лиц, пребывание которых на территории Республики Польша нежелательно. В него попадают все, кто от или иначе может угрожать общественному порядку в стране и государственной безопасности.

Спортсменку внесли в этот список потому, что она публично поддерживала Владимира Путина и Александра Лукашенко.

"Польша последовательно выступает против режимов Путина и Лукашенко, отказывая во въезде в нашу страну людям, которые поддерживают действия России и Беларуси", — говорится в сообщении профильного министерства страны.

После того как ей отказали во въезде в страну, Звонарева дождалась рейса в Подгорицу и улетела в Черногорию. Отметим, что в Польше теннисистка должна была принять участие в турнире WTA.

Напомним, в марте 2023 года стало известно, что Польша намерена выслать российских дипломатов, подозреваемых в шпионаже. Агентство внутренней безопасности страны подготовило список из 45 сотрудников дипмиссии РФ, которые подлежат высылке.

В сентябре 2022 года в Польше отменили концерт основателя Pink Floyd Роджера Уотерса за слова об Украине. В начале сентября британец написал открытое письмо первой леди Елене Зеленской. Он обвинил "крайних националистов", которые якобы поставили Украину на путь разрушительной войны. Страны Запада, и США в особенности, он раскритиковал за поставки оружия.