В транзитной зоне: папа Римский предложил патриарху Кириллу встретиться в Москве, — росСМИ

Официально Ватикан никак не комментировал заявления российских журналистов. По версии "ТАСС", понтифик якобы хочет встретиться с главой РПЦ по пути в Монголию.

Папа Римский Франциск якобы выступил с предложением о встрече с патриархом Русской православной церкви (РПЦ) Кириллом в одном из аэропортов Москвы, когда его самолет будет делать дозаправку по пути в Монголию или обратно. Об этом 23 июля сообщает российское информагентство "ТАСС" со ссылкой на председателя Всемирного союза староверов Леонида Севастьянова.

Севастьянов утверждает, что провел личный разговор с понтификом в воскресенье, 23 июля. Он отметил, что аэропорт рассматривается как транзитная зона, которая считается нейтральной, и такая встреча не вызвала бы противодействия со стороны тех, кто выступает против визита папы Римского в Россию.

По утверждению Севастьянова возможные даты для такой встречи могут быть 31 августа, когда Папа отправляется в Монголию, или 4 сентября, когда он будет находиться на обратном пути. Однако на данный момент Русская православная церковь еще не прокомментировала предложение о встрече.

Реакция Ватикана и РПЦ

Стоит отметить, что на момент публикации материала пресс-служба Ватикана не комментировала ифнормацию росСМИ. Также РПЦ не выступала с соответствующими заявлениями.

Напомним, что в мае 2023 года папа Римский уже выступал с подобным предложением. Тогда понтифик заявил, что Ватикан участвует в "секретной миротворческой миссии" по Украине.

Также напомним, что папа Римский Франциск в октябре 2022 года предлагал президентам Украины и России Владимиру Зеленскому и Владимиру Путину поговорить в Ватикане о завершении войны.