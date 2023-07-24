Нашли следы взрывчатки: РФ не пропустила сухогруз из Турции через Керченский пролив

По данным ФСБ, в ходе осмотра трюма судна были обнаружены "следы взрывчатых веществ динитротолуола и тетрила", а также признаки постороннего вмешательства в конструктивные части сухогруза.

Спецслужбы РФ не разрешили проход сухогруза через Керченский пролив, когда он следовал из Турции в Ростов-на-Дону. ФСБ заявила, что при осмотре трюма иностранного судна были обнаружены следы взрывчатки. Об этом сообщает российское издание "Интерфакс", ссылаясь на пресс-релиз силового ведомства.

ФСБ сообщила, что судно, предназначенное для погрузки зерновых культур, было направлено в порт Ростова-на-Дону. В ходе осмотра трюма судна были обнаружены "следы взрывчатых веществ динитротолуола и тетрила, а также признаки постороннего вмешательства в конструктивные части сухогруза".

связи с такими находками и обстоятельствами, судно было направлено под дополнительный контроль для детального расследования и проверки на возможное участие в незаконных деятельностях или нарушениях безопасности.

"Установлено, что в конце мая судно находилось в украинском порту Килия. В июле в турецком порту Тузла было совершено полное изменение судовой команды, состоявшей из 12 граждан Украины, и изменено название сухогруза. Указанные обстоятельства могут свидетельствовать о возможности использования иностранного гражданского судна для доставки взрывчатки на территорию Украины", — говорится в заявлении ФСБ.

Напомним, что 19 июля после подрыва Крымского моста и "атаки дронов" на Севастополь Россия временно приостановила проход грузовых судов через Керченский пролив.

В ночь на 17 июля на территории Крымского полуострова, рядом с мостом прозвучали мощные взрывы, в результате которых были заметны серьезные повреждения. После этого появилась информация о двух жертвах — супружеская пара из Белгородской области, которая ехала отдыхать на оккупированную территорию. Их 14-летняя дочь получила черепно-мозговую травму и была госпитализирована.