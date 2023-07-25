Снова в строю: США возобновили членство в ЮНЕСКО

В штаб-квартире организации во Франции снова взвился американский флаг. США вышли из ЮНЕСКО в 2018 году в период президентства Трампа. Причиной стала критика организацией политики Израиля.

Во вторник, 25 июля, состоялась церемония поднятия флага США по случаю официального возвращения страны в состав Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), сообщается на сайте организации.

"Возвращение Соединенных Штатов в ЮНЕСКО совершено: они снова официально стали членом нашей организации", — сказала гендиректор Организации Одри Азуле.

Отмечается, что церемония поднятия американского флага в штаб-квартире ЮНЕСКО во Франции символизирует преданность США глобальному сотрудничеству в области образования, культуры и науки с организацией.

На торжественном мероприятии присутствовала первая леди страны Джилл Байден.

Выход США из состава ЮНЕСКО

Соединенные Штаты вышли из ЮНЕСКО 31 декабря 2018 года в период президентства Дональда Трампа. Вашингтон мотивировал решение необходимостью полной, на его взгляд, перестройки Организации, а также ее негативным отношением к политике Израиля в регионе. Израиль тогда также объявил о выходе из ЮНЕСКО после того, как в декабре 2017 года Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, осуждающую решение президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля.

В конце июня 2023 года государства-члены ЮНЕСКО приняли резолюцию, одобряющую возвращение США в состав организации.

По состоянию на 2023 год ЮНЕСКО включает 194 страны-члена и 12 ассоциированных членов.

Напомним, ночью 23 июля российские захватчики выпустили 19 ракет по историческому центру Одессы. В результате обстрела, разрушениям подвергся ряд музеев, включенных в фонд Всемирного наследия ЮНЕСКО: археологический и литературный музеи, а также музей морского флота.

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