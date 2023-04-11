"Ждем момента": у Украины еще есть "сюрпризы" для флота РФ в Черном море, — Резников (видео)

По словам министра обороны, на месте затопления крейсера "Москва" откроют подводный музей. Этот объект уже находится в списке культурного наследия Украины ЮНЕСКО.

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Россия не знает всех подробностей потопления флагмана Черноморского флота ВС РФ крейсера "Москва". Об этом заявил глава Минобороны Украины Алексей Резников во время брифинга с и.о. министра обороны Дании Троелса Лунд Поульсена в "Ukraine Media Center Odesa"

По словам министра, у Украины еще есть чем "удивить" россиян в Черном море.

"Мне очень хочется поделиться деталями, с которыми я знаком, но у нас есть договоренность с командующим украинским флотом Алексеем Неижпапой, благодаря его усилиям и его команде это (затопление крейсера "Москва" – ред.) произошло. Не все детали мы сейчас можем раскрыть", — сказал министр.

Резников также отметил, что есть нюансы, которые не знаем командование ВС РФ. Чтобы удивить российский Черноморский флот "сюрпризом", Украина ждет более удачного момента.

Министр также заявил, что Украина вторая в истории России за последние 100 лет страна, которая смогла потопить ее флагман. Первый раз был во время Русско-Японской войны 1904-1905 годов.

"На дне Черного моря, в Украине, находится объект, который включен в список объектов ЮНЕСКО как культурное наследие с соответствующим номером, официально зарегистрированный", — сказал министр об утопленном крейсере "Москва".

По его словам, на этом месте организуют подводный музей.

Резников о хатоплении крейсера "Москва" (смотреть с 23:13)

Также напомним, что министр во время брифинга призвал иностранных пилотов воевать в Украине. Министр обороны отметил, иностранный легион также готов открыть свои двери для опытных специалистов, которые умеют обслуживать САУ Caesar.

Также 5 апреля Резников заявил о скором прекращении войны. По мнению министра обороны, мирные договоренности с РФ исключены. Украина показала всему миру месседж, что страны Европы должны объединиться для помощи в победе над РФ.