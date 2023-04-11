"Чекаємо на момент": Україна ще має "сюрпризи" для флоту РФ у Чорному морі, — Резніков (відео)

За словами міністра оборони, на місці затоплення крейсера "Москва" відкриють підводний музей. Цей об'єкт вже знаходиться у списку культурної спадщини ЮНЕСКО.

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Росія не знає всіх подробиць потоплення флагмана Чорноморського флоту ЗС РФ крейсера "Москва". Про це заявив голова Міноборони України Олексій Резніков під час брифінгу з в.о. міністра оборони Данії Троєлса Лунд Поульсена у "Ukraine Media Center Odesa"

За словами міністра, Україна ще має чим "здивувати" росіян у Чорному морі.

"Мені дуже хочеться поділитися деталями, з якими я знайомий, але у нас є домовленість з командуючим українським флотом Олексієм Неїжпапою, завдяки його зусиллям та його команді це (затоплення крейсера "Москва" – ред.) сталося. Не всі деталі ми зараз можемо розкрити ", — сказав міністр.

Резніков також зазначив, що є нюанси, які не знаємо командування ЗС РФ. Щоб здивувати російський Чорноморський флот "сюрпризом", Україна чекає на більш вдалий момент.

Міністр також заявив, що Україна є другою в історії Росії за останні 100 років країною, яка змогла потопити її флагман. Вперше був під час Російсько-Японської війни 1904-1905 років.

"На дні Чорного моря, в Україні, знаходиться об'єкт, який включений до списку об'єктів ЮНЕСКО як культурна спадщина з відповідним номером, офіційно зареєстрований", — сказав міністр про втоплений крейсер "Москва".

З його слів, на цьому місці організують підводний музей.

Резніков про хатоплення крейсера "Москва" (дивитися з 23:13)

Також нагадаємо, що міністр під час брифінгу закликав іноземних пілотів воювати в Україні. Міністр оборони зазначив, що іноземний легіон також готовий відкрити свої двері для досвідчених фахівців, які вміють обслуговувати САУ Caesar.

Також 5 квітня Резніков заявив про швидке припинення війни. На думку міністра оборони, мирні домовленості із РФ виключені. Україна показала всьому світу меседж, що країни Європи мають об'єднатись для допомоги у перемозі над РФ.