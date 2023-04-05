Жодних компромісів: Рєзніков заявив про швидке припинення війни

На думку міністра оборони, мирні домовленості з РФ виключені. Україна показала всьому світу меседж, що країни Європи мають об'єднатись для допомоги у перемозі над РФ.

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Україна не готова йти на мирні домовленості з президентом Росії Володимиром Путіним, але війна може закінчитися вже цього року. Про це у середу, 5 квітня, заявив міністр оборони України Олексій Рєзніков в інтерв'ю NV.

Глава Міноборони прокоментував зроблену в березні заяву Чехії Петра Павела про шанс України провести цього року лише один успішний контрнаступ.

"Я думаю, що в президенті Чехії зараз більше говорить військовий, ніж політик, і логіка військових така, що вони постійно прораховують найгірші варіанти. Але навіть якщо це його оцінка, то вона має суб'єктивний характер, і він все одно закладає корисний для нас меседж — європейські країни мають потужніше об'єднатися та посилити допомогу Україні", — заявив глава Міноборони.

Рєзніков виключив будь-яку можливість підписання мирних домовленостей з РФ. Він нагадав, що президент України Володимир Зеленський уже заявляв, що не сяде за стіл переговорів з лідером Кремля.

"По-друге, український народ на це не піде, якщо ви подивитесь останні соціологічні дослідження, то побачите, що всі люди за перемогу, за звільнення наших територій ніхто не буде домовлятись... Третє — парламент України підкреслює і відображає волевивлення народу. Тому всі наші партнери повинні розуміти: ми не будемо йти на компроміси", — підкреслив він.

Військове командування України, за його словами, піде на крок до переговорів лише після виведення військ РФ з окупованих територій та після погодження про подальші репарації та контрибуції.

На думку Резнікова, війна в Україні стала наймасштабнішою на планеті з часів Другої світової, проте вона не зможе тривати довго, оскільки світ побачив злочини Росії.

"Я думаю, ця війна скоро закінчиться. Звичайно, хотілося б, щоб вона і не починалась, але особисто я вірю цього року буде перемога", — констатував міністр оборони.

Нагадаємо, 29 березня Олексій Резніков показав німецькі бойові машини піхоти (БМП) Marder, які прибули в Україну, і показав відео, на якому особисто випробував західну техніку.

Також, сьогодні Резніков пояснив, чому українська влада свідомо вирішила не розголошувати втрати України у війні проти РФ.