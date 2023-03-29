"Відмінний приклад німецької якості": Резніков випробував БМП Marder в Україні (відео)

Глава міноборони подякував німецькому колезі Борису Пісторіусу і сказав, що тепер з нетерпінням чекає на "приручення" Leopard 2.

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Міністр оборони Олексій Резніков показав німецькі бойові машини піхоти (БМП) Marder, які прибули в Україну, і заявив, що ця техніка є чудовим прикладом німецької якості. Відео із коментарями глава Міноборони опублікував 29 березня у Twitter.

На кадрах видно, що Резніков особисто проїхався бойовою машиною. У коментарях до відео він подякував своєму колезі з ФРН Борису Пісторіусу і написав, що тепер з нетерпінням чекає на "приручення" німецьких Leopard 2.

"Marder – відмінний приклад німецької якості. Я сам випробував. З нетерпінням чекаємо на швидке приручення Леопардів. Мені подобається, як вони ревуть! Був би щасливий, якби посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен змогла б до мене приєднатися. Зробімо це разом ", — написав глава Міноборони.

Нагадаємо, західна бронетехніка, зокрема БМП Marder, прибула до України 27 березня. За словами міністра оборони Олексія Резнікова, рік тому ніхто не очікував, що воєнна підтримка західних партнерів буде такою потужною.

28 березня Резніков показав відео з першими британськими танками Challenger 2, які прибули до України. Він назвав танки Challenger 2 "фантастичними машинами", і сказав, що скоро вони розпочнуть виконання бойових завдань на передовій.