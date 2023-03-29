"Отличный пример немецкого качества": Резников опробовал БМП Marder в Украине (видео)

Глава минобороны поблагодарил немецкого коллегу Бориса Писториуса и сказал, что теперь с нетерпеньем ждет "приручения" Leopard 2.

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Министр обороны Алексей Резников показал прибывшие в Украину немецкие боевые машины пехоты (БМП) Marder и заявил, что эта техника является отличным примером немецкого качества. Видео с комментариями глава Минобороны опубликовал 29 марта в Twitter.

На кадрах видно, что Резников лично проехался на боевой машине. В комментариях к видео он поблагодарил своего коллегу из ФРГ Бориса Писториуса и написал, что теперь с нетерпеньем ожидает "приручения" немецких Leopard 2.

"Marder – отличный пример немецкого качества. Я сам испытал. С нетерпением ждем скорого приручения Леопардов. Мне нравится, как они ревут! Был бы счастлив, если бы [посол Германии в Украине] Анка Фельдгузен смогла бы ко мне присоединиться. Давайте сделаем это вместе", – написал глава Минобороны.

Напомним, западная бронетехника, в том числе БМП Marder, прибыла в Украину 27 марта. По словам министра обороны Алексея Резникова, год назад никто не ожидал, что военная поддержка западных партнеров будет такой мощной.

28 марта Резников показал видео с первыми британскими танками Challenger 2, прибывшими в Украину. Он назвал танки Challenger 2 "фантастическими машинами", и сказал, что скоро они приступят к выполнению боевых задач на передовой.