"Це — свідома політика": Резніков пояснив, чому засекречені втрати України у війні проти РФ

Міністр оборони впевнений, що українська влада попри те, що втрати на війні не розголошуються, правильно комунікує на теми вмотивованості та розуміння небезпеки.

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В Міністерстві оборони України вважають, що на війні важливо тримати баланс між позитивними і негативними новинами, але українська влада свідомо вирішила не розголошувати втрати України у війні проти РФ. Про це сказав міністр оборони Олексій Резніков в інтерв'ю NV.

За його словами, негативні новини руйнують внутрішню та моральну стійкість людей, що допомагає руйнувати стійкість оборони. На думку Резнікова, саме завдяки єдності суспільства та вірі українців в Україну повірили навіть західні партнери, які давали Києву 72 години і 3 тижні на окупацію всієї країни.

"Ми не демонструємо і не говоримо, скільки і які в нас втрати. Це свідома політика, це ухвалене рішення і на рівні Генерального штабу та Ставки Верховного Головнокомандувача, парламенту та уряду", — сказав він.

Він також додав, що всі українські медіа намагаються давати більше позитивних новин, зокрема й про втрати РФ, а українська влада правильно комунікує на теми розуміння небезпеки та вмотивованості.

4 квітня Олексій Резніков повідомив, що Київ постійно перебуває у контакті із західними союзниками. Як підсумок, Україна отримала бойові літаки МіГ-29 від словацьких партнерів.

30 березня міністр оборони України опублікував твіт про те, як він провів тест-драйв нових броньованих машин Stryker та Cougar, які були представлені американськими партнерами.