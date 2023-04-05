"Это сознательная политика": Резников объяснил, почему засекречены потери Украины в войне против РФ

Министр обороны уверен, что украинская власть, несмотря на то, что потери на войне не разглашаются, правильно коммуницирует на темы мотивированности и понимания опасности.

Related video

В Министерстве обороны Украины считают, что на войне важно держать баланс между позитивными и негативными новостями, но украинские власти сознательно решили не разглашать потери Украины в войне против РФ. Об этом сказал министр обороны Алексей Резников в интервью NV.

По его словам, негативные новости разрушают внутреннюю и моральную стойкость людей, что помогает разрушать устойчивость обороны. По мнению Резникова, именно благодаря единству общества и вере украинцев в Украину поверили даже западные партнеры, которые давали Киеву 72 часа и 3 недели на оккупацию всей страны.

"Мы не демонстрируем и не говорим, сколько и какие у нас потери. Это сознательная политика, это принятое решение и на уровне Генерального штаба и Ставки Верховного Главнокомандующего, парламента и правительства", — сказал он.

Он также добавил, что все украинские медиа пытаются давать больше положительных новостей, в том числе и о потерях РФ, а украинские власти правильно коммуницируют на тему понимания опасности и мотивированности.

4 апреля Алексей Резников сообщил, что Киев постоянно находится в контакте с западными союзниками. Как итог Украина получила боевые самолеты МиГ-29 от словацких партнеров.

30 марта министр обороны Украины опубликовал твит о том, как он провел тест-драйв новых бронированных машин Stryker и Cougar, представленных американскими партнерами.