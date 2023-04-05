Никаких компромиссов: Резников заявил о скором прекращении войны

По мнению министра обороны, мирные договоренности с РФ исключены. Украина показала всему миру месседж, что страны Европы должны объединиться для помощи в победе над РФ.

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Украина не готова идти на мирные договоренности с президентом России Владимиром Путиным, но война может закончиться уже в этом году. Об этом в среду, 5 апреля, заявил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью NV.

Глава Минобороны прокомментировал сделанное в марте заявление Чехии Петра Павела о шансе Украины провести в этом году только одно успешное контрнаступление.

"Я думаю, что в президенте Чехии сейчас больше говорит военный, чем политик, и логика военных такова, что они постоянно просчитывают самые плохие варианты. Но даже если это его оценка, то она носит субъективный характер, и он все равно закладывает полезный для нас месседж — европейские страны должны более мощно объединиться и усилить помощь Украине", — заявил глава Минобороны.

Резников исключил любую вероятность подписания мирных договоренностей с РФ. Он напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский уже заявлял, что не сядет за стол переговоров с лидером Кремля.

"Во-вторых, украинский народ на это не пойдет, если вы посмотрите последние социологические исследования, то увидите, что все за победу, за освобождение наших территорий, никто не будет договариваться… Третье — парламент Украины отражает мнение народа. Потому все наши партнеры должны понимать: мы не будем идти на компромиссы", — подчеркнул он.

Военное командование Украины, по его словам, пойдет на шаг к переговорам только после вывода войск РФ с оккупированных территорий и после согласования о дальнейших репарациях и контрибуциях.

По мнению Резникова, война в Украине стала самой масштабной на планете со времен Второй мировой, однако она не сможет длиться дого, поскольку мир увидел преступления России.

"Я думаю, эта война скоро закончится. Конечно, хотелось бы, чтобы она и не начиналась, но лично я верю в этот год как в год победы", — констатировал министр обороны.

Напомним, 29 марта Алексей Резников показал прибывшие в Украину немецкие боевые машины пехоты (БМП) Marder и показал видео. на котором лично опробовал западную технику.

Также, сегодня Резников объяснил, почему украинские власти сознательно решили не разглашать потери Украины в войне против РФ.