Мятежники в Нигере удерживают президента: армия выдвинула ультиматум, — СМИ

По данным африканских журналистов, лидер государства Мохамед Базум находится в своей резиденции, которую заблокировала президентская гвардия.

Военные из президентской гвардии Нигера ограничили доступ к резиденции президента Мохамеда Базума. Об этом 26 июля сообщает панафриканское издание Jeune Afrique.

По данным издания, на данный момент президент ведет переговоры с мятежниками, и некоторые источники сообщают о "смене настроений", в то время как другие утверждают, что это якобы государственный переворот.

Источник издания из региональной военной сферы сообщает, что глава государства находится в своей резиденции в Ниамее, где его удерживают мятежники. Количество замешанных лиц на данный момент неизвестно. Инсайдер, связанный с администрацией президента, утверждает, что Мохамед Базум "жив и здоров" и ведет переговоры с участвующими в захвате солдатами.

Президентскую гвардию возглавляет Омар Чиани, который ранее работал при бывшем президенте Нигера Махамаде Иссуфе.

Стоит отметить, что это не первый случай угроз властям Нигера со стороны солдат. В прошлом, 1 марта 2021 года, офицеры предпринимали попытку свергнуть Махамада Иссуфа за два дня до инаугурации Мохамеда Базума.

На данный момент мятежники не отпускают президента Мохамеда Базума. Переговоры с президентской охраной, по сообщениям СМИ, зашли в тупик. Армия страны не поддержала мятежников и выдвинула им ультиматум. Правда, журналисты не сообщают, в чем именно он выражается.

Напомним, 26 июля сообщалось, что только 17 из 54 стран Африканского континента будут представлены главами государств на саммите Россия-Африка.

Ранее, 25 июля, СМИ писали, что президент России Владимир Путин принял решение взять под свой контроль "империю войны и золота", которую создала "ЧВК Вагнер" в странах Африки.