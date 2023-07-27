"Драматическое воздействие": Гутерриш ответил Путину на предложение о "бесплатном" зерне

По словам генсека ООН, выход из зернового соглашения в любом случае затронет всех. Это приведет как минимум к повышению цен на продовольствие в мире.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил о том, что бесплатное зерно от российского президента Владимира Путина не поможет избежать последствий в будущем. Об этом пишет издание Reuters 27 июля.

По его словам, все "пожертвования" со стороны Российской Федерации все равно не исправят драматическое положение, к которому привели действия Кремля в виде выхода из зернового соглашения.

"Очевидно, что если убрать с рынка миллионы и миллионы тонн зерна, то это приведет к росту цен. Так что не горсткой пожертвований некоторым странам мы исправим это драматическое воздействие, которое затрагивает всех и повсюду", — говорится в сообщении.

Кроме того, Антониу Гутерриш отметил, что повышение цен на любое продовольствие будет оплачено всеми и везде. В первую очередь это коснется развивающихся стран и уязвимых людей в государствах где зафиксирован средний уровень дохода.

Предложение Путина по зерну: подробности

В Российской Федерации проходит экономический форум "Россия-Африка", где президент Владимир Путин высказал свое желание заменить украинское зерно на мировом рынке. Кремль якобы готов поставлять российское бесплатно в бедные страны.

"Наша страна в состоянии заместить украинское зерно как на коммерческой, так и на безвозмездной основе. Тем более, что у нас в этом году вновь ожидается рекордный урожай", — говорится в сообщении.

Произойдет это якобы в течении следующих 2-4 месяцев и в первую очередь РФ хочет отправить его в такие страны Африки: Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, Центральноафриканская республика, Эритрея.

Напомним, 26 июля СМИ сообщили, что Китай готов покупать краденное украинское зерно за бесценок у России. Пекин руководствуется не только собственной выгодой, но и планирует действовать в интересах экономики Кремля.