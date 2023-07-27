В РФ найден мертвым бывший топ-менеджер Внешэкономбанка, — росСМИ (фото)

Согласно сообщению российских журналистов, тело Александра Колпакова нашли без признаков насильственной смерти.

В Москве найден мертвым бывший топ-менеджер Внешэкономбанка Александра Колпакова. Об этом 27 июля сообщает российское медиа Shot.

Сообщается, что Колпаков умер в возрасте 72 лет.

Согласно информации российских журналистов, тело Колпакова было обнаружено утром в его квартире на улице Машкова, расположенной в центре столицы. При проведении визуального осмотра не было обнаружено следов насильственной смерти. Предварительно, причиной его кончины стала онкология.

Александр Колпаков (в центре) Фото: Life

Что известно об Александре Колпакове

Александр Колпаков с 1973 года работал во Внешторгбанке СССР. В 1994 году он был назначен на должность первого заместителя председателя правления и руководителя кредитного комитета, а в 1996 году стал первым зампредом правления банка.

Кроме того, он также занимал место в советах директоров таких банков, как "Востокбизнесбанк", "Метракомбанк", "Ганзакомбанк" и "Волго-Окский коммерческий региональный банк".

Напомним, 7 апреля стало известно, что в России при загадочных обстоятельствах умер Игорь Шкурко, первый заместитель генерального директора и главный инженер "Якутскэнерго".

Также в апреле Владислав Аваев, вице-президент Газпромбанка, его беременная жена и 13-летняя дочь были найдены мертвыми в московской квартире. По мнению следователей, Аваев застрелил членов семьи, а затем покончил жизнь самоубийством.