"Нет денег": в ЕС не знают, как снизить стоимость поставок зерна из Украины, — СМИ

По данным журналистов, нужные средства могут быть получены только после пересмотра бюджета, на что уйдет несколько месяцев. И это в преддверии осеннего урожая кукурузы.

На текущий момент у Европейской комиссии нет средств в бюджете и четкого способа обеспечить финансирование транспортных расходов, с которыми столкнутся экспортеры зерна после завершения зерновой инициативы в Черном море. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Украине — одному из крупнейших мировых экспортеров зерна — теперь придется почти полностью полагаться на дорогостоящие сухопутные маршруты через страны ЕС, а поставки через наиболее дешевый из альтернативных путей (река Дунай), скорее всего, будет невозможно увеличить после недавних обстрелов.

Стоимость поставок через так называемые пути солидарности возрастет до $30-40 за тонну.

"Мы пока не нашли решения для финансирования транспортировки зерна. Люди ломают над этим голову с прошлого года", — сказал источник, знакомый с обсуждениями в Еврокомиссии, добавив, что в этом направлении прилагается множество усилий.

В письме, которое Министерство сельского хозяйства Украины направило руководителю торговли ЕС Валдису Домбровскису, говорилось, среди прочего, о том, чтобы расширить объемы поставляемого зерна на 1-1,5 тонны в месяц через "зеленые коридоры": Адриатическое море, страны Балтии, Германию и Нидерланды.

Источники в дипломатических кругах, на которые ссылаются журналисты, сообщили, что сейчас денег очень мало. Нужные средства могут быть получены только после пересмотра бюджета, на согласование которого может уйти еще несколько месяцев. И это притом, что осенний урожай кукурузы уже скоро.

Представитель комиссии подтвердил получение письма и сказал, что "в настоящее время мы рассматриваем такие запросы и ответим в установленном порядке".

Напомним, что представители стран Африки настаивают на возобновлении зерновой инициативы, а не "бесплатных" поставок зерна от Путина. Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва заявил, что в его стране нет дефицита зерна, а глава Кремля попросту пытается добавить к тому, чего и так в достатке.

Также сообщалось, что Путин предложил российское зерно в качестве замены украинскому на мировом рынке.