За ЧВК "Вагнер": темнокожий мужчина нокаутировал двух россиян ногами посреди улицы (видео)

В соцсетях появилось видео уличной драки на территории РФ. На нем неизвестный наносит удары ногами, выкрикивая лозунги, посвященные российским наемникам.

Темнокожий мужчина напал с кулаками на россиян, прославляя "вагнеровцев". Соответствующим видео 28 июля поделился в соцсетях майор Вооруженных сил Украины Максим Жорин.

На кадрах неизвестный кричит "Погнали! За ЧВК "Вагнер"" и наносит двум другим мужчинам удары ногами. Один из пострадавших даже не пытается встать после нанесенной травмы.

"Результаты визита (главы ЧВК Евгения, — ред.) Пригожина на саммит — уже на российских улицах", — иронично отметил украинский военный.

Напомним, 26 июля в сети появилось фото с Евгением Пригожиным, сделанное накануне саммита Россия-Африка. По данным СМИ, глава "вагнеровцев" сфотографировался с неназванным африканским дипломатом в петербургском отеле "Трезини".

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