По словам дипломата Захаровой, западные демократические страны должны закрыть глаза на то, что творит Россия, и заняться своими делами.

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Пресс-секретарь МИД России Марии Захарова начала поучать западные правительства, которые якобы слишком много интересуются событиями в РФ. Дипломат "посоветовала" им не вмешиваться в то, что творит ее страна. Выступление Захаровой после саммита "Россия-Африка" транслировалось агентством "ТАСС".

Захарова сделала комплимент западным странам: признала, что там действует "огромная система разведок и специальных службы, развитая журналистика, демократия высочайшего уровня". Однако решила покритиковать то, что они слишком сильно углублены в события в России.

Дипломату не нравится, что россиянам постоянно объясняют, что с ними проблемы. Поэтому Захарова "помогла" американцам и "посоветовала" поискать убийцу Кеннеди: "Не могут 50 лет сказать, кто убил президента Кеннеди. И никто об этом не говорит. Зато нам говорят, что с нами не так".

Захарова — об убийстве Кеннеди

Пресс-конференция, на которой отличилась Захарова, была посвящена отношениям РФ и Африки. Захарова все же нашла время, чтобы сообщить о позиции Кремля. Во-первых, отметила, якобы Африке "угрожали" за поддержку России. По ее словам, африканские страны "шантажировали" сотрудничеством с Международным валютным фондом. Во-вторых, дипломат сообщила об открытии новых посольств.

Отметим, президент России Владимир Путин выступил с трибуны саммита "Россия-Африка". При этом глава Кремля вспомнил о контрнаступлении ВСУ, которое происходит на Запорожье. По его мнению, Силы обороны Украины активизировались, однако он уверен, что они понесли "мощные потери". В частности, по его словам, на юге якобы потеряно почти сотня украинских бронемашин и 200 военных.

Между тем в Германии отреагировали на приезд представителей 38 стран Африки в РФ. По мнению немецких чиновников, состоялось "пиар-шоу", на котором Кремль демонстрировал "антиколониализм", хотя на самом деле и не думает отказываться от статуса империи.

Напоминаем, правительство Уганды сообщило о намерении лидеров Африки во второй раз посетить Украину. Одна из возможных тем разговора — продолжение обсуждения так называемого "Африканского мирного плана".

Между тем во время саммита Россия-Африка в Санкт-Петербурге заметила владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина: ранее расследователи узнали о причастности наемников к захвату золотых и алмазных рудников на этом континенте.