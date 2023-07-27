"Пиар-шоу Путина": в Германии высказались о саммите Россия-Африка в Петербурге

По словам министра экономического развития ФРГ Свеньи Шульце, политика РФ является антиколониальной только на словах, а на деле она направлена на "зависимость и эксплуатацию" Африки.

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Федеральный министр экономического сотрудничества и развития Германии Свенья Шульце прокомментировала саммит Россия-Африка, который стартовал 27 июля в Санкт-Петербурге. Об этом пишет немецкий портал ZDF.

Сообщается, что Свенья Шульце предостерегла лидеров африканских стран от сотрудничества с Российской Федерацией и ее президентом Владимиром Путиным. Саммит Россия-Африка глава ведомства охарактеризовала как "пиар-шоу Путина".

"Тот, кто обещает африканским странам дешевую российскую пшеницу и при этом бомбит украинские зерновые порты, хочет не бороться с голодом, а лишь создавать новые зависимости", — констатировала министр экономического сотрудничества и развития ФРГ.

Как отмечает Шульце, Москва ведет антиколониальную политику только на словах, на деле же деятельность РФ в Африке несет за собой "зависимость и эксплуатацию". По ее словам, Россия мало что может предложить африканским странам.

При этом чиновница подчеркнула, что на встрече с Владимиром Путиным у лидеров африканских стран будет возможность "противостоять российскому президенту со своими требованиями".

Напомним, 26 июля, накануне саммита Россия-Африка в Санкт-Петербурге был замечен основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. В сети так появилось фото российского бизнесмена с африканским дипломатом.

По данным The Moscow Times от 25 июля, большинство африканских лидеров решили не принимать участие в саммите Россия-Африка, который Кремль пытается представить, как новый дипломатический прорыв и подтверждение важности России в мире.

Ранее, 20 июля, в Южной Африке похвалили президента РФ Владимира Путина за то, что тот не поедет на саммит БРИКС в Йоханесбурге, который состоится в августе. По словам посла страны в БРИКС Анила Суклалы, это решение говорит о зрелости и силе.