Зі слів дипломатки Захарової, західні демократичні країни повинні закрити очі на те, що коїть Росія, і зайнятись своїми справами.

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Речниця МЗС Росії Марії Захарова почала повчати західні уряди, які нібито надто багато цікавляться подіями у РФ. Дипломатка "порадила" їм не втручати у те, що коїть її країна. Виступ Захарової після саміту "Росія-Африка" транслювався агенцією "ТАСС".

Захарова зробила комплімент західним країнам: визнала, що там діє "величезна система розвідок та спеціальних служби, розвинута журналістика, демократія найвищому рівні". Однак вирішила покритикувати те, що вони надто сильно заглиблений у події в Росії.

Дипломатці не подобається, що росіянам постійно пояснюють, що з ними проблеми. Тому Захарова "допомогла" американцям і "порадила" пошукати вбивцю Кеннеді: "Не можуть 50 років сказати, хто убив президента Кеннеді. І ніхто про це не говорить. Зате нам говорять, що з нами не так".

Захарова - про вбивство Кеннеді

Пресконференція, на якій відзначилась Захарова, була присвячена відносинам РФ та Африки. Захарова все ж знайшла час, щоб повідомити про позицію Кремля. По-перше, наголосила, нібито Африці "погрожували" за підтримку Росії. З її слів, африканські країни "шантажували" співпрацею з Міжнародним валютним фондом. По-друге, дипломатка повідомила про відкриття нових посольств.

Зазначимо, президент Росії Володимир Путін виступив з трибуни саміту "Росія-Африка". При цьому очільник Кремля згадав про контрнаступ ЗСУ, який відбувається на Запоріжжі. На його думку, Сили оборони України активізувались, однак він впевнений, що вони зазнають "потужних втрат". Зокрема, з його слів, на півдні нібито втрачено майже сотня українських бронемашин та 200 військових.

Між тим у Німеччині відреагували на приїзд представників 38 країн Африки до РФ. На думку німецьких урядовців, відбулось "піар-шоу", на якому Кремль демонстрував "антиколоніалізм",хоча насправді і не думав відмовлятись від статусу імперії.

Нагадуємо, уряд Уганди повідомив про намір лідерів Африки вдруге відвідати Україну. Одна з можливих тем розмови — продовження обговорення так званого "Африканського мирного плану".

Тим часом під час саміту Росія-Африка у Санкт-Петербурзі помітила власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина: раніше розслідувачі дізнались про причетність найманців до захоплення золотих та алмазних копалень на цьому континенті