Африканські лідери хочуть знову відвідати Київ для обговорення "мирного плану", — МЗС Уганди

Попередній раз лідери країн Африки відвідували Україну в червні. Вони представили свої пропозиції "щодо зміцнення взаємної довіри" між Києвом і Москвою.

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Лідери африканських країн розглядають можливість повторного візиту до Києва для подальших переговорів щодо ініціативи з мирного врегулювання російсько-української війни. Про це повідомив глава МЗС Уганди Джедже Одонго в інтерв'ю росЗМІ.

"Ми знову заплануємо, сподіваюся, візит у відповідь для досягнення тієї ж самої мети", — відповів міністр на запитання про можливий повторний візит до Києва.

Про те, коли планується поїздка, поки невідомо. За словами африканського міністра закордонних справ, візит відбудеться точно не на зворотному шляху із Санкт-Петербурга, де 27 липня стартував форум Росія-Африка. Одондо підкреслив, що після саміту африканські лідери повернуться до своїх столиць.

Як пишуть росЗМІ, перший заступник генсека правлячої партії Південно-Африканської Республіки (ПАР) "Африканський національний конгрес" (АНК) Номвула Моконьянезаявляла, повідомляла, що другий раунд переговорів щодо африканської мирної ініціативи пройде на саміті Росія — Африка в Санкт-Петербурзі.

Нагадаємо, 16 червня Київ відвідала африканська делегація, до якої увійшли президент Сенегалу Маккі Салл і президент Південно-Африканської республіки Сиріл Рамафоса, а також лідери Замбії, Коморських островів і прем'єр-міністр Єгипту.

Вони представили "мирний план" щодо врегулювання російсько-української війни, в якому були заходи "щодо зміцнення взаємної довіри". У рамковому документі називалися такі пункти: виведення тактичної ядерної зброї з Білорусі, виведення російських військ із територій України, призупинення дії ордера на арешт Путіна, виданого Міжнародним кримінальним судом, безумовна угода про зерно та добрива, ослаблення санкцій щодо Росії.

Особливо візит африканських лідерів до Києва запам'ятався тим, що делегати не повірили в обстріли української столиці російськими окупантами. Представник президента Південно-Африканської Республіки Вінсент Магвенья заявив, що не чув вибухів у Києві 16 червня, а програма африканської "мирної місії" виконується за планом.

Пізніше президент ПАР Сиріл Рамафоса все-таки визнав, що ракетні удари звучали.

Фокус писав 26 липня, що напередодні саміту Росія-Африка в Санкт-Петербурзі помітили засновника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина.

Також Фокус повідомляв 25 липня, що більшість африканських лідерів відмовилися брати участь у саміті Росія-Африка.