"Здесь яркие впечатления": айтишник из Украины рассказал о работе в Антарктиде (фото)

Кропивничанин Сергей Салло, который находится на антарктической станции "Академик Вернадский", признался, что чувствовал себя спокойнее в родном городе.

Украинец Сергей Салло из Кропивницкого уже четыре месяца работает системным администратором на станции "Академик Вернадский" в Антарктиде в составе 28-й украинской антарктической экспедиции. О впечатлениях мужчины от новой работы пишет "Суспільне" 28 июля.

По словам Сергея, у него не было сложностей с адаптацией, так как он привык работать в изоляции за время карантинных ограничений.

"Я же айтишник – два года, пока длилась пандемия коронавируса, работал дома, отдаленно. Сейчас почти то же – сижу за ноутбуком, общаюсь онлайн с теми же людьми, так же пью кофе, читаю книги, учу английский", — сказал Сергей.

Как отмечает кропивничанин, на станции есть много разной работы. Кроме прямых обязанностей в виде настройки компьютеров и связи, он вместе с остальными 13 работниками станции убирает, отбрасывает снег и помогает другим коллегам.

Сергей Салло также рассказал о своих впечатлениях от местной природы. Он отметил, что камера не передает всей красоты, которую ему приходится наблюдать.

Фото ледника, сделанное Сергеем

Антарктический пейзаж

"Здесь яркие впечатления – на каждом шагу. Красиво, чисто – четко видны горы, которые расположены в 20 километрах от тебя", — отметил украинец.

Сергей также признался, что, уехав далеко от дома, стал больше беспокоится о своей семье. По его словам, находясь в родной стране, чувствовал себя спокойнее. Сейчас же есть понимание того, что нет возможности повлиять физически на ту или иную ситуацию с близкими.

"За родных в Украине переживаю больше, чем когда был в Кропивницком", — отметил украинский айтишник.

Напомним, 13 марта украинская антарктическая станция "Академик Вернадский" получила артинсталляцию "Дом. Воспоминания" на основе переосмысленного топливного бака, который уже не эксплуатируется на станции по назначению.

Ранее, 21 февраля, мы также писали о том, что вокруг украинской полярной станции "Академик Вернадский" в Антарктиде появился розовый снег. Такое необычное природное явление связанно с тем, что в снегу развиваются микроскопичные зеленые водоросли.