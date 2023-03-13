Дизайнеры создали необычную артинсталляцию для станции "Академик Вернадский" (фото)

Проект, по задумке разработчиков из агентства Balbek Bureau, должен ассоциироваться "с уютом, теплом и каникулами у бабушки". При создании инсталляции учитывался прочностный фактор, ведь пингвины могут разобрать детали на гнезда.

Related video

Украинская антарктическая станция "Академик Вернадский" получила артинсталляцию "Дом. Воспоминания" на основе переосмысленного топливного бака, который уже не эксплуатируется на станции по назначению. Специалисты Balbek Bureau 13 марта обнародовали результаты работы.

Дизайн, по замыслу разработчиков, должен ассоциироваться "с уютом, теплом и каникулами у бабушки". На стенах бака разместили миниэкспозицию: борды с веткой ели, образцами косивской рисованной керамики и фрагментами вышиванки.

Специалисты решили создать инсталляцию особым способом, чтобы она оказалась безопасной для местной фауны. Учитывался также фактор прочности, ведь пингвины могут разобрать детали на гнезда.

Изготовление конструкции проходило в украинской столице, а собирали ее уже на территории антарктической станции. Производство запустили еще в 2021 году. На остров Галиндез материалы доставили в прошлом году, но из-за вторжения России в Украину работу приостановили. В январе 2023-го соответствующие мероприятия завершили.

Опытно-конструкторское бюро "Мастерская Чудес" совместно с "Сильпо" участвовало в инициативе. Реализация проекта осуществлялась по запросу Национального антарктического научного центра.

Специалисты Balbek Bureau долго разрабатывают интерактивные "конструкторы" для строительства аутентичных частных домов на территории Киевской области. Ранее на Контрактовой площади в Киеве открыли "Модуль временности".

Ранее Фокус сообщал, что вблизи антарктической станции "Академик Вернадский" украинские полярники начали создавать заграждения и рыли окопы. Таким образом, они пытались заблокировать доступ к объекту пингвинам, количество которых существенно возросло в последние годы.