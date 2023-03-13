Дизайнери створили незвичну артінсталяцію для станції "Академік Вернадський" (фото)

Проєкт, за задумом розробників з агенції Balbek Bureau, має асоціюватися "з затишком, теплом і канікулами в бабусі". При створенні інсталяції враховувався фактор міцності, адже пінгвіни можуть розібрати деталі на гнізда.

Related video

Українська антарктична станція "Академік Вернадський" отримала артінсталяцію "Дім. Спогади" на основі переосмисленого паливного бака, який вже не експлуатують на станції за призначенням. Фахівці Balbek Bureau 13 березня опублікували результати роботи.

Дизайн, за задумом розробників, має асоціюватися "з затишком, теплом і канікулами в бабусі". На стінах бака розмістили мініекспозицію: борди з гілкою смереки, зразками косівської мальованої кераміки та фрагментами вишиванки.

Фахівці вирішили створити інсталяцію в особливий спосіб, щоб вона виявилася безпечною для місцевої фауни. Враховувався також й фактор міцності, адже пінгвіни можуть розібрати деталі на гнізда.

Виготовлення конструкції відбувалося в українській столиці, а збирали її вже на території антарктичній станції. Виробництво розпочали ще у 2021 році. На острів Галіндез матеріали доставили минулого року, але через вторгнення Росії до України роботу призупинили. У січня 2023-го відповідні заходи завершили.

Дослідно-конструкторським бюро "Майстерня Чудес" спільно з "Сільпо" брали участь в ініціативі. Реалізація проєкту здійснювалася на запит Національного антарктичного наукового центру.

Фахівці Balbek Bureau тривалий час розробляють інтерактивні "конструктори" для будівництва автентичних приватних будинків на території Київської області. Раніше на Контрактовій площі в Києві відкрили "Модуль тимчасовості".

Раніше Фокус повідомляв, що поблизу антарктичної станції "Академік Вернадський" українські полярники почали створювати загородження та рили окопи. У такий спосіб вони намагалися заблокувати доступ до об'єкта пінгвінам, кількість яких суттєво зросла останнім роками.