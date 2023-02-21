Опасное явление: вокруг станции "Академик Вернадский" в Антарктиде снег стал розовым (фото)

Украинские полярники рассказали, что "цветение" снега способствует изменению климата на Земле, потому что из-за такого окраса он отбивает меньше солнечных лучей и начинает быстрее таять.

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Вокруг украинской полярной станции "Академик Вернадский" в Антарктиде появился розовый снег. Такое необычное природное явление связанно с тем, что в снегу развиваются микроскопичные зеленые водоросли. Об этом сообщили в Национальном антарктическом научном центре.

Ученые рассказали, что сейчас заканчивается арктическое лето, а в это время снежный покров начинает "цвести" под действием водорослей. Они имеют три стадии цветов: зеленая, оранжевая, и пурпурная или малиновая.

В зимнее время водоросли находятся под снегом в "зеленом" варианте, где преобладает пигмент хлорофилл. Однако с приходом более теплой погоды они передвигаются к поверхности и начинают краснеть.

"В них образуются каротиноиды (эти же соединения окрашивают морковь, например). Каротиноиды защищают водоросль от ультрафиолетового излучения", — рассказали исследователи.

В данный момент ученые взяли пробы розового снега, чтобы детальнее его изучить. В то же время в научном центре отметили, что "цветение" снега способствует изменению климата на Земле, потому что из-за такого окраса он отбивает меньше солнечных лучей и начинает быстрее таять.

"Как следствие — в нем развивается все больше ярких водорослей, от чего таяние еще ускоряется. Поэтому важно ежегодно фиксировать площадь "цветущего снега" на исследовательских поверхностях, чтобы увидеть общие тенденции влияния изменения климата. Сейчас эту работу наши биологи и биологини на станции проводят с помощью дрона", — добавили ученые.

Напомним, 24 января сообщалось, что огромная глыба льда площадью 1550 квадратных километров откололась от шельфового ледника Антарктиды. Исследователи отмечают, что это уже второй раз за два года, когда огромных размеров айсберги отделяются от ледника.

7 января полярники из станции "Академик Вернадский" рассказали, что в этом районе настолько выросла популяция пингвинов, что приходится рыть рвы в снегу, чтобы они не могли "взять станцию в окружение".