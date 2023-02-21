Небезпечне явище: навколо станції "Академік Вернадський" в Антарктиді сніг став рожевим (фото)

Українські полярники розповіли, що "цвітіння" снігу сприяє зміні клімату на Землі, бо через таке забарвлення він відбиває менше сонячних променів і починає швидше танути.

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Навколо української полярної станції "Академік Вернадський" в Антарктиді з'явився рожевий сніг. Таке незвичайне природне явище пов'язане з тим, що в снігу розвиваються мікроскопічні зелені водорості. Про це повідомили в Національному антарктичному науковому центрі.

Учені розповіли, що зараз закінчується арктичне літо, а в цей час сніговий покрив починає цвісти під дією водоростей. Вони мають три стадії кольорів: зелена, помаранчева та пурпурна або малинова.

У зимовий час водорості перебувають під снігом у "зеленому" варіанті, де переважає пігмент хлорофіл. Однак із приходом теплішої погоди вони пересуваються до поверхні та починають червоніти.

"У них утворюються каротиноїди (ці ж сполуки забарвлюють моркву, наприклад). Каротиноїди захищають водорість від ультрафіолетового випромінювання", — розповіли дослідники.

Наразі вчені взяли проби рожевого снігу, щоб детальніше його вивчити. Водночас у науковому центрі зазначили, що "цвітіння" снігу сприяє зміні клімату на Землі, тому що через таке забарвлення він відбиває менше сонячних променів і починає швидше танути.

"Як наслідок, у ньому розвивається все більше яскравих водоростей, від чого танення ще прискорюється. Тому важливо щороку фіксувати площу "квітучого снігу" на дослідницьких поверхнях, щоб побачити загальні тенденції впливу зміни клімату. Зараз цю роботу наші біологи та біологіні на станції проводять за допомогою дрона", — додали вчені.

Нагадаємо, 24 січня повідомлялося, що величезна брила льоду площею 1550 квадратних кілометрів відкололася від шельфового льодовика Антарктиди. Дослідники зазначають, що це вже вдруге за два роки, коли величезних розмірів айсберги відокремлюються від льодовика.

7 січня полярники зі станції "Академік Вернадський" розповіли, що в цьому районі настільки зросла популяція пінгвінів, що доводиться рити рови у снігу, щоб вони не могли "взяти станцію в оточення".