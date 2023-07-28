"Бухают толпами, валяются везде": солдаты РФ превратили жизнь россиян в ад – СМИ (фото)
В Нижегородской области люди жалуются, что военные подожгли церковь и отрезали палец таксисту. Кроме того, солдаты массово злоупотребляют алкоголем, из-за чего людям стало страшно выходить на улицу.
Местные жители российского поселка Мулино в Нижегородской области недовольны действиями приезжих военных, которые проходят там подготовку к войне. Об этом пишет The Insider 28 июля.
Сообщается, что в Мулино расположен самый большой в Европе учебный центр для артиллеристов. В населенный пункт отправляют как мобилизованных, так и служащих по контракту, что, по словам журналистов, превратило жизнь гражданских в ад.
Военные РФ отрезали таксисту палец
Журналисты пообщались с 50-летним таксистом Аббасом Али, который лишился пальца, когда вез военнослужащих. В июне он должен был доставить солдат из военной части Мулино в сауну в Дзержинске.
В один момент на дорогу выскочил лось. Из-за столкновения лобовое стекло треснуло, а кровь животного испачкала форму военного, который ехал на переднем сидении. По словам таксиста, пассажиры "пришли в ярость". Аббаса вывезли в лес где обещали убить и отрезали палец.
"Я умолял этих солдат, говорил, что у меня дети, семья. С собой ничего нет, поехали в поселок, я вам компенсирую все, а тот схватил [нож] и говорит: палец или жизнь? Я говорю: палец, конечно. Он мне мизинец на бревнах ножом и отрезал", — вспоминает таксист.
Военные в Мулино злоупотребляют алкоголем
Одна из жительниц Мулино по имени Алена рассказала о своем опыте работы в одной из местных "наливаек". По ее словам, женщины и дети избегают ходить в одиночку затемно, так как боятся пьяных военных.
"Мы здесь не привыкли к такому обществу! Для нас это очень дико! Приехали забулдыги какие-то просто, я даже не знаю, где такие живут", — пожаловалась россиянка.
Как отмечает Алена, после начала полномасштабной воны в Украине в поселке было три волны военных. Первыми в Мулино ехали добровольцы, которых местные жители называют "неадекватными". Вторая волна началась после мобилизации.
"Мобилизованных очень много, какие-то приехали неадекватные. Бухают толпами, валяются везде. В прямом смысле!", — вспоминает Алена.
По словам местной жительницы, третья волна стартовала весной 2023 года, когда в поселок прибыли контрактники. Тогда среди местных жителей снова участились жалобы на военных, которые "выносят водку и коньяк".
Срочники сожгли церковь в Мулино
От местных жителей журналисты также узнали, что в ночь на 7 апреля солдаты срочной службы подожгли храм Великомученика Георгия. По их словам, двое военных ночью пробрались в здание церкви в нетрезвом виде, после чего загорелся алтарь. Один из срочников погиб в пожаре.
"На Благовещенье мы пришли на службу, а церкви нет. Служба вечером в итоге на улице была", — вспоминает местная жительница Светлана.
Напомним, 22 июля стало известно, что российского военного, убившего свою жену, суд не приговорил к заключению, посчитав участие данного человека в военных действиях на территории Украины в качестве смягчающего обстоятельства.