Снял вскрытие и выложил видео в соцсетях: в Шотландии студента-медика исключили из вуза

Руководство университета Данди и другие должностные лица пытались не предавать этот случай огласке. Сотни жителей Шотландии завещают свои тела медицинской науке, чтобы помочь подготовить следующее поколение врачей.

Студента медицинского вуза в Шотландии исключили после того, как выяснилось, что он снял процесс вскрытия и опубликовал кадры в соцсетях. Умерший завещал свое тело Университету Данди для проведения научных исследований. Об этом сообщает The Daily Mail.

Действия учащегося сочли грубым нарушением этических нормы.

Сотни жителей Шотландии оставляют свои тела медицинской науке, чтобы помочь подготовить следующее поколение врачей и ученых. В свою очередь, у студентов есть возможно практиковать оперативные вмешательства и изучать анатомию.

Власти, ответственные за соблюдение строгих правил обращения с телами умерших, инициировали расследование после того, как об этом случае узнала широкая общественность.

Ответственные инспекторы сообщили о серьезном нарушении, однако представители университета и другие должностные лица попытались скрыть инцидент.

Представители вуза впоследствии исключили студента из числа учащихся на курсе. Однако не сообщается, уведомили ли они о произошедшем родственников завещавшего свое тело учебному заведению.

Студент, чье имя не разглашается, признал, что его действия были неприемлемы.

Согласно соответствующим правилам, со всеми частями тела следует обращаться уважительно, а руководство вузов должно следить за тем, чтобы снимки использовались только целевым образом.

Представители парламента Шотландии требуют подробностей относительно того, как скандал был улажен, имели ли место необходимые дисциплинарные меры, о чем следует рассказать во всех деталях.

Напомним, что по прошествии 400 лет виртуальное вскрытие помогло узнать детали о смерти ребенка-аристократа.

Также сообщалось, что житель Испании ожил перед вскрытием. До этого трое врачей диагностировали клиническую смерть.