Испанец ожил перед вскрытием: перед этим трое врачей диагностировали у него клиническую смерть

После "воскрешения" мужчина, который 24 часа пребывал в состоянии клинической смерти, спросил, может ли он видеть свою жену.

В Испании врачи зафиксировали необычный случай оживления человека, смерть которого зафиксировали поочередно три медработника Института судебной медицины. Ученые объясняют произошедшее редким случаем каталепсии, сообщает ресурс Science Alert.

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29-летний Гонсало Монтойя Хименес отбывал заключение в исправительном учреждении Астурия на северо-западе Испании. Одним утром его нашли мертвым в сидячем положении посреди собственной камеры без признаков насильственной смерти. Двое дежурных врачей осмотрели заключенного и диагностировали смерть, зафиксировав факт документально.

Через час тело осмотрел судебно-медицинский эксперт, согласился с первичными оценками и составил третий отчет о смерти. Умершего, как считали врачи, мужчину отправили в морозильную камеру морга. Там он провел довольно длительное время, после чего патологоанатомы достали тело, готовясь к вскрытию. В этот момент из полиэтиленовой сумки послышались звуки и оказалось, что Монтойя жив. Мужчину тут же доставили в больницу, где удалось стабилизировать состояние испанца. Оказалось, что клиническую смерть он перенес без особых последствий для здоровья. Всего с момента, когда мужчину нашли "мертвым", и до того, как он ожил прошло 24 часа.

"Я не могу комментировать то, что произошло в Институте судебной медицины, но трое врачей зафиксировали клинические признаки смерти. На данный момент до сих пор неясно, почему это произошло", — заявил журналистам представитель испанской пенитенциарной службы.

Однако, врачи имеют достаточно убедительную версию случившегося. За день до того, как Хименес был найден "мертвым", он жаловался на плохое самочувствие. При этом мужчина страдал эпилепсией и принимал лекарства от болезни. Родные сообщили, что в тюрьме он не всегда соблюдал график приема препаратов, из-за чего его состояние ухудшилось. Предполагается, что такая ситуация спровоцировала редкий случай каталепсии — состояния, при котором сознание, чувствительность и пульс отсутствуют, а тело проявляет физическую ригидность, принимаемую за трупное окоченение.

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