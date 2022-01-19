В Испании скончался самый пожилой мужчина в мире

Мужчине было 112 лет. По его словам, он прожил спокойную жизнь в Леоне, "никого не обижая".

В Испанском городе Леон в возрасте 112 лет скончался самый старший мужчина в мире — Сатурнино де ла Фуэнте Гарсия. До своего 113-летия мужчина не дожил 23 дня. Об этом сообщается на сайте Книги рекордов Гиннесса.

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Новость была подтверждена старшим консультантом по геронтологии Робертом Янгом, который также помог подтвердить возраст Сатурнино как самого пожилого мужчину в мире, когда он попал в Книгу в сентябре 2021 года. На тот момент испанцу было 112 лет и 211 дней.

"Смерть пришла к нему около одиннадцати утра, вскоре после завтрака, когда он начал тяжело дышать и через несколько секунд погас, как свеча", — описал уход из жизни Гарсии его зять Бернардо Маркос.

Что известно о Гарсия?

Гарсия родился в Леоне 11 февраля 1909 года. Был женат на Антонине Гутьеррес 1933 года рождения, с которой прожил они прожили долгую жизнь, вырастив семь дочерей. По воспоминаниям мужчины, он избежал призыва в армию во время гражданской войны в Испании 1936-1939 годов, потому что был маленького роста — 150 см. Тогда же он открыл свое дело и занимался изготовлением армейской обуви для солдат. В своем бизнесе он преуспел и стал известным ремесленником в своем районе.

Гарсия очень любил футбол и всегда болел за команду из Леона "Культураль Леонеса", а также был соучредителем местной команды "Пуэнте Кастро".

У мужчины на момент кончины было 14 внуков и 22 правнука. На вопрос в чем секрет его долголетия Гарсия сказал, что он прожил "спокойную жизнь, никого не обижая".

Ранее сообщалось, что в 2018 году самым старым мужчиной на планете был японец Масадзо Нонака, который попал в Книгу рекордов Гиннесса в возрасте 112 лет и 259 дней.

А в 2019 году самым пожилым человеком в мире стала жительница Японии Канэ Танака из города Фукуоке, которой было 119 лет. Любимым занятием долгожительницы было разгадывание головоломок.