В Испании скончался самый пожилой мужчина в мире
Мужчине было 112 лет. По его словам, он прожил спокойную жизнь в Леоне, "никого не обижая".
В Испанском городе Леон в возрасте 112 лет скончался самый старший мужчина в мире — Сатурнино де ла Фуэнте Гарсия. До своего 113-летия мужчина не дожил 23 дня. Об этом сообщается на сайте Книги рекордов Гиннесса.
Новость была подтверждена старшим консультантом по геронтологии Робертом Янгом, который также помог подтвердить возраст Сатурнино как самого пожилого мужчину в мире, когда он попал в Книгу в сентябре 2021 года. На тот момент испанцу было 112 лет и 211 дней.
"Смерть пришла к нему около одиннадцати утра, вскоре после завтрака, когда он начал тяжело дышать и через несколько секунд погас, как свеча", — описал уход из жизни Гарсии его зять Бернардо Маркос.
Что известно о Гарсия?
Гарсия родился в Леоне 11 февраля 1909 года. Был женат на Антонине Гутьеррес 1933 года рождения, с которой прожил они прожили долгую жизнь, вырастив семь дочерей. По воспоминаниям мужчины, он избежал призыва в армию во время гражданской войны в Испании 1936-1939 годов, потому что был маленького роста — 150 см. Тогда же он открыл свое дело и занимался изготовлением армейской обуви для солдат. В своем бизнесе он преуспел и стал известным ремесленником в своем районе.
Гарсия очень любил футбол и всегда болел за команду из Леона "Культураль Леонеса", а также был соучредителем местной команды "Пуэнте Кастро".
У мужчины на момент кончины было 14 внуков и 22 правнука. На вопрос в чем секрет его долголетия Гарсия сказал, что он прожил "спокойную жизнь, никого не обижая".
Ранее сообщалось, что в 2018 году самым старым мужчиной на планете был японец Масадзо Нонака, который попал в Книгу рекордов Гиннесса в возрасте 112 лет и 259 дней.
А в 2019 году самым пожилым человеком в мире стала жительница Японии Канэ Танака из города Фукуоке, которой было 119 лет. Любимым занятием долгожительницы было разгадывание головоломок.