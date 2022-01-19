В Іспанії помер найстарший чоловік у світі

Чоловікові було 112 років. За його словами, він прожив спокійне життя у Леоні, "нікого не ображаючи".

В Іспанському місті Леон у віці 112 років помер найстарший чоловік у світі — Сатурніно де ла Фуенте Гарсія. До свого 113-річчя чоловік не дожив 23 дні. Про це повідомляється на сайті Книги рекордів Гіннеса.

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Новина була підтверджена старшим консультантом із геронтології Робертом Янгом, який також допоміг підтвердити вік Сатурніно як найстарішого чоловіка у світі, коли він потрапив у Книгу у вересні 2021 року. На той момент іспанцю було 112 років і 211 днів.

"Смерть прийшла до нього приблизно об одинадцятій ранку, незабаром після сніданку, коли він почав важко дихати і через кілька секунд погас, як свічка", — описав відхід із життя Гарсії його зять Бернардо Маркос.

Що відомо про Гарсія?

Гарсія народився в Леоні 11 лютого 1909 року. Був одружений з Антоніною Гутьєррес 1933 року народження, з якою вони прожили довге життя, виростивши сім дочок. За спогадами чоловіка, він уникнув призову до армії під час громадянської війни в Іспанії 1936-1939 років, бо був маленького зросту — 150 см. Тоді ж він відкрив свою справу і займався виготовленням армійського взуття для солдатів. У своєму бізнесі він досяг успіху та став відомим ремісником у своєму районі.

Гарсія дуже любив футбол і завжди вболівав за команду з Леона "Культураль Леонеса", а також був співзасновником місцевої команди "Пуенте Кастро".

У чоловіка на момент смерті було 14 онуків і 22 правнуки. На запитання у чому секрет його довголіття Гарсія сказав, що він прожив "спокійне життя, нікого не ображаючи".

Раніше повідомлялося, що в 2018 році найстарішим чоловіком на планеті був японець Масадзо Нонака, який потрапив до Книги рекордів Гіннеса у віці 112 років і 259 днів.

А в 2019 році найстарішою людиною у світі стала мешканка Японії Кане Танака з міста Фукуоке, якій було 119 років. Улюбленим заняттям довгожительки було розгадування головоломок.