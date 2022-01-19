В Іспанії помер найстарший чоловік у світі
Чоловікові було 112 років. За його словами, він прожив спокійне життя у Леоні, "нікого не ображаючи".
В Іспанському місті Леон у віці 112 років помер найстарший чоловік у світі — Сатурніно де ла Фуенте Гарсія. До свого 113-річчя чоловік не дожив 23 дні. Про це повідомляється на сайті Книги рекордів Гіннеса.
Новина була підтверджена старшим консультантом із геронтології Робертом Янгом, який також допоміг підтвердити вік Сатурніно як найстарішого чоловіка у світі, коли він потрапив у Книгу у вересні 2021 року. На той момент іспанцю було 112 років і 211 днів.
"Смерть прийшла до нього приблизно об одинадцятій ранку, незабаром після сніданку, коли він почав важко дихати і через кілька секунд погас, як свічка", — описав відхід із життя Гарсії його зять Бернардо Маркос.
Що відомо про Гарсія?
Гарсія народився в Леоні 11 лютого 1909 року. Був одружений з Антоніною Гутьєррес 1933 року народження, з якою вони прожили довге життя, виростивши сім дочок. За спогадами чоловіка, він уникнув призову до армії під час громадянської війни в Іспанії 1936-1939 років, бо був маленького зросту — 150 см. Тоді ж він відкрив свою справу і займався виготовленням армійського взуття для солдатів. У своєму бізнесі він досяг успіху та став відомим ремісником у своєму районі.
Гарсія дуже любив футбол і завжди вболівав за команду з Леона "Культураль Леонеса", а також був співзасновником місцевої команди "Пуенте Кастро".
У чоловіка на момент смерті було 14 онуків і 22 правнуки. На запитання у чому секрет його довголіття Гарсія сказав, що він прожив "спокійне життя, нікого не ображаючи".
Раніше повідомлялося, що в 2018 році найстарішим чоловіком на планеті був японець Масадзо Нонака, який потрапив до Книги рекордів Гіннеса у віці 112 років і 259 днів.
А в 2019 році найстарішою людиною у світі стала мешканка Японії Кане Танака з міста Фукуоке, якій було 119 років. Улюбленим заняттям довгожительки було розгадування головоломок.