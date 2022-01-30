Последние дни провел в хосписе. Актер Леонид Куравлев умер в Москве на 86-м году жизни

Причины смерти не раскрываются. Известно, что еще 5 января артиста госпитализировали с подозрением на коронавирус, также ему провели экстренную операцию на желудке. Последние 6 месяцев Куравлев прожил в доме престарелых, куда его отвезли родные дети.

Известный советский и российский актер Леонид Куравлев умерна 86-м году жизни. Об этом в воскресенье, 30 января, агентству "РИА Новости" сообщил его сын.

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Причины смерти журналисты не сообщили. Однако известно, что 5 января артист был госпитализирован в московскую больницу в Коммунарке с подозрением на коронавирус. Медики обнаружили у Куравлева пневмонию, затем ему провели экстренную операцию на желудке. 21 января издание "Комсомольская правда" сообщило, что актера перевели из больницы в хоспис. По данным источников журналистов, у Куравлева обнаружили неизлечимое поражение мозга, которое привело к нарушению памяти и проблемам с глотанием пищи.

До ухудшения состояния здоровья последние 6 месяцев артист жил в доме престарелых в Подмосковье, куда его привезли родные дети — дочь Екатерина и сын Василий. После смерти супруги Нины от инфаркта в 2012 году Куравлев начал вести затворнический образ жизни и практически перестал общаться с людьми, сообщали СМИ. Также известно, что на надгробии супруги, с которой артист провел около полувека, он выбил и свое имя, оставив место только для даты смерти.

Куравлев получил популярность благодаря ролям в таких фильмах, как "Иван Васильевич меняет профессию", "Афоня", "Золотой теленок", "Вий", "Двенадцать стульев", "Шырли мырли", "Ищите женщину", "Семнадцать мгновений весны". За свою карьеру актер успел сняться в более 200 фильмах и сериалах.

Напомним, что в 2017 году Куравлев попал в базу "Миротворца" после того, как он подписал письмо в поддержку позиции президента РФ Владимира Путина по Украине.

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