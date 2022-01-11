Звезда фильма "Иван Васильевич меняет профессию" Леонид Куравлев попал в реанимацию

85-летнего народного артиста РСФСР, как утверждает его сын Василий, лечат от пневмонии, а результаты ПЦР-тестов на коронавирус оказались негативными.

Звезда советских фильмов Леонид Куравлев госпитализировали в ковидное отделение с подозрением на заражение. Об этом сообщает Mash.

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По данным журналистов, 85-летнего народного артиста РСФСР госпитализировали с подозрением на COVID-19 еще несколько дней назад.

Звезда фильмов "Афоня" и "Иван Васильевич меняет профессию" находится в реанимационном отделении.

С учетом возраста и сопутствующих заболеваний, Леонид Куравлев остается под усиленным наблюдением. 85-летний народный артист на кислородной поддержке, но дышит самостоятельно. Также журналисты информируют, что состояние Леонида Куравлева стабильное, а температура и сатурация в норме.

Сын народного артиста РСФСР Василий сообщил ТАСС, что его отец был госпитализирован в больницу в Коммунарке с пневмонией, однако результаты ПЦР-тестов на коронавирус оказались отрицательными.

"Врачи его лечат от пневмонии. Тесты на ковид отрицательные. Мы надеемся на его выздоровление, и для этого есть основания, по словам врачей. Это вся информация", — рассказал в комментарии журналистам сын Леонида Куравлева.

Собеседник агентства заявил, что 85-летнего звезду фильма "Иван Васильевич меняет профессию" госпитализировали еще 5 января. Народный артист помещен в реанимационное отделение №4, тяжелое состояние Леонида Куравлева сохраняется в течение нескольких дней.

Издание "Московский космомолец" утверждает, что 85-летний народный артист РСФСР, сыгравший роль Жоржа Милославского в фильме "Иван Васильевич меняет профессию", до госпитализации часто жаловался медикам на повышенное давление. Так, летом 2021 года врачи "скорой" оказали ему помощь на месте, и в медицинское учреждение он ехать отказался. Но уже после Нового года самочувствие 85-летнего актера не позволило ему отказаться от госпитализации. По информации журналистов, новогодние и рождественские праздники звезда советских фильмов провел в доме престарелых в западной части Москвы.

После смерти супруги Нины в 2012 году, Леонид Куравлев стал затворником и отказался от общения с друзьями. Как утверждают журналисты, актер даже вписал свое имя на надгробии жены — осталось выгравировать лишь дату смерти.

Напомним, что народный артист РСФСР Леонид Куравлев в 2017 году попал в базу "Миротворца". Звезду советских фильмов добавили в "Чистилище" из-за обвинений в антиукраинской пропаганде и поддержке агрессивной политики России в отношении Киева.

Также сообщалось, что в июле 2021 года от осложнений, которые были вызваны коронавирусом, скончался известный российский актер и музыкант Петр Мамонов. 71-летний артист находился в реанимационном отделении более двух недель с 87% поражения легких.