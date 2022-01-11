Зірка фільму "Іван Васильович змінює професію" Леонід Куравльов потрапив до реанімації

85-річного народного артиста РРФСР, як стверджує його син Василь, лікують від пневмонії, а результати ПЛР-тестів на коронавірус виявилися негативними.

Зірку радянських фільмів Леоніда Куравльова госпіталізували до ковідного відділення з підозрою на зараження. Про це повідомляє Mash.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

За даними журналістів, 85-річного народного артиста РРФСР госпіталізували з підозрою на COVID-19 ще кілька днів тому.

Зірка фільмів "Афоня" й "Іван Васильович змінює професію" перебуває в реанімаційному відділенні.

Із урахуванням віку та супутніх захворювань, Леонід Куравльов залишається під посиленим наглядом. 85-річний народний артист на кисневій підтримці, але дихає самотужки. Також журналісти інформують, що стан Леоніда Куравльова стабільний, а температура та сатурація в нормі.

Син народного артиста РРФСР Василь повідомив ТАСС, що його батька було госпіталізовано до лікарні в Комунарці з пневмонією, проте результати ПЛР-тестів на коронавірус виявилися негативними.

"Лікарі його лікують від пневмонії. Тести на ковід негативні. Ми сподіваємось на його одужання, і для цього є підстави, за словами лікарів. Це вся інформація", — розповів у коментарі журналістам син Леоніда Куравльова.

Співрозмовник агентства заявив, що 85-річну зірку фільму "Іван Васильович змінює професію" госпіталізували ще 5 січня. Народний артист поміщений до реанімаційного відділення №4, тяжкий стан Леоніда Куравльова зберігається протягом кількох днів.

Видання "Московський космололець" стверджує, що 85-річний народний артист РРФСР, який зіграв роль Жоржа Милославського у фільмі "Іван Васильович змінює професію", до госпіталізації часто скаржився медикам на підвищений тиск. Улітку 2021 року лікарі "швидкої" надали йому допомогу на місці, і до медичного закладу він відмовився їхати. Але вже після Нового року самопочуття 85-річного актора не дозволило йому відмовитись від госпіталізації. За інформацією журналістів, новорічні та різдвяні свята зірка радянських фільмів провів у будинку для літніх людей у західній частині Москви.

Після смерті дружини Ніни у 2012 році Леонід Куравльов став самітником і відмовився від спілкування з друзями. Як стверджують журналісти, актор навіть вписав своє ім'я на надгробок дружини — залишилося вигравірувати лише дату смерті.

Нагадаємо, що народний артист РРФСР Леонід Куравльов у 2017 році потрапив до бази "Миротворця". Зірку радянських фільмів додали в "Чистилище" через звинувачення в антиукраїнській пропаганді та підтримку агресивної політики Росії щодо Києва.

Також повідомлялося, що в липні 2021 року від ускладнень, які були викликані коронавірусом, помер відомий російський актор і музикант Петро Мамонов. 71-річний артист перебував у реанімаційному відділенні понад два тижні з 87% ураження легень.