Звезда российских сериалов "Кухня" и "Медиум" умер от осложнений после COVID-19 (фото)

Накануне Иван Рудаков был госпитализирован в бессознательном состоянии в одну из московских больниц. 43-летнего актера подключили к аппарату ИВЛ, но медикам спасти его не удалось.

Российский актер Иван Рудаков умер в реанимации от осложнений, вызванных коронавирусом. Об этом в Facebook сообщил его отец Алексей.

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По словам режиссера, "чуда не произошло", а его сын Иван Рудаков умер в реанимационном отделении. Российскому актеру на момент смерти было 43 года.

"Нашего Ванечки, нашего любимого сыночка больше нет!!! И мы не знаем, как дальше с этим жить!!! Помолитесь, кто в силах за упокой его души!", — добавил российский режиссер.

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В субботу, 15 января, Алексей Рудаков сообщал, что его сын был госпитализирован в реанимационное отделение больницы №57 в Москве. Как рассказывал режиссер, актера в бессознательном состоянии подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

По словам Алексея Рудакова, у звезды российских сериалов на фоне перенесенного летом коронавируса проявились осложнения с сердцем и легкими.

"На ИВЛ, пока без сознания. Проблемы с сердцем и с легкими. Последствия ковида, который он перенес этим летом. Положение крайне тяжелое, но мы верим, что общими молитвами вернем Ваню к жизни!!!", — писал в своем Facebook отец Ивана Рудакова.

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Иван Рудаков родился в семье режиссеров Алексея Рудакова и Елены Николаевой в 1978 году. После учебы во ВГИКе и на актерских курсах Всеволода Шиловского, в 2005 году получил первую роль в полнометражном фильме "Попса". На счету Ивана Рудакова почти 50 проектов, в том числе сериалы "Медиум", "Кухня" и "Цыпленок жареный".

Напомним, ранее в московскую больницу с подозрением на коронавирус попал 85-летний актер Леонид Куравлев. Звезду советского фильма "Иван Васильевич меняет профессию" лечат от пневмонии, хотя ПЦР-тестов на COVID-19 оказались отрицательными.

Летом 2021 года от осложнений, вызванных коронавирусом, скончался 71-летний актер и музыкант Петр Мамонов. Звезда российского кино более 14 дней находился в реанимации с критическим поражением легких.