Зірка російських серіалів "Кухня" та "Медіум" помер від ускладнень після COVID-19 (фото)

Напередодні Івана Рудакова було госпіталізовано у непритомному стані в одну з московських лікарень. 43-річного актора підключили до апарату ШВЛ, але медикам урятувати його не вдалося.

Російський актор Іван Рудаков помер у реанімації від ускладнень, спричинених коронавірусом. Про це у Facebook повідомив його батько Олексій.

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За словами режисера, "чуда не сталося", а його син Іван Рудаков помер у реанімаційному відділенні. Російському акторові на момент смерті було 43 роки.

"Нашого Івана, нашого улюбленого синочка більше немає!!! І ми не знаємо, як далі з цим жити!!! Помоліться, хто може за упокій його душі!", — додав російський режисер.

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У суботу, 15 січня, Олексій Рудаков повідомляв, що його сина було госпіталізовано до реанімаційного відділення лікарні №57 у Москві. Як розповідав режисер, актора у непритомному стані підключили до апарату штучної вентиляції легень.

За словами Олексія Рудакова, у зірки російських серіалів на тлі перенесеного влітку коронавірусу проявилися ускладнення із серцем та легенями.

"На ШВЛ, поки непритомний. Проблеми з серцем і з легенями. Наслідки ковіду, який він переніс цього літа. Стан вкрай важкий, але ми віримо, що спільними молитвами повернемо Івана до життя!!!", — писав у своєму Facebook батько Івана Рудакова.

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Іван Рудаков народився в сім'ї режисерів Олексія Рудакова та Олени Ніколаєвої у 1978 році. Після навчання у ВДІКу та на акторських курсах Всеволода Шиловського, у 2005 році отримав першу роль у повнометражному фільмі "Попса". На рахунку Івана Рудакова майже 50 проектів, у тому числі серіали "Медіум", "Кухня" та "Курча смажене".

Нагадаємо, раніше до московської лікарні з підозрою на коронавірус потрапив 85-річний актор Леонід Куравльов. Зірку радянського фільму "Іван Васильович змінює професію" лікують від пневмонії, хоча ПЛР-тести на COVID-19 виявилися негативними.

Влітку 2021 року від ускладнень, спричинених коронавірусом, помер 71-річний актор та музикант Петро Мамонов. Зірка російського кіно понад 14 днів перебував у реанімації із критичним ураженням легенів.