Останні дні провів у хоспісі. Актор Леонід Куравльов помер у Москві на 86-му році життя

Причин смерті не розкриваються. Відомо, що ще 5 січня артиста госпіталізували з підозрою на коронавірус, також провели екстрену операцію на шлунку. Останні 6 місяців Куравльов прожив у будинку для людей похилого віку, куди його відвезли рідні діти.

На 86-му році життя помер відомий радянський та російський актор Леонід Куравльов. Про це у неділю, 30 січня, агентству "РИА Новости" повідомив його син.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Причин смерті журналісти не повідомили. Проте відомо, що 5 січня артиста було госпіталізовано до московської лікарні в Комунарці з підозрою на коронавірус. Медики виявили у Куравльова пневмонію, потім провели екстрену операцію на шлунку. 21 січня видання "Комсомольська правда" повідомило, що актора перевели з лікарні до хоспісу. За даними джерел журналістів, у Куравльова виявили невиліковну поразку мозку, що призвело до порушення пам'яті та проблем із ковтанням їжі.

До погіршення стану здоров'я останні 6 місяців артист жив у будинку для літніх людей у Московській області, куди його привезли рідні діти — донька Катерина та син Василь. Після смерті дружини Ніни від інфаркту в 2012 році Куравльов почав вести затворницький спосіб життя і практично перестав спілкуватися з людьми, повідомляли ЗМІ. Також відомо, що на надгробку дружини, з якою артист провів близько півстоліття, він вибив своє ім'я, залишивши місце тільки для дати смерті.

Куравльов отримав популярність завдяки ролям у таких фільмах, як "Іван Васильович змінює професію", "Афоня", "Золоте теля", "Вій", "Дванадцять стільців", "Ширлі мирлі", "Шукайте жінку", "Сімнадцять миттєвостей весни". За свою кар'єру актор встиг знятися у понад 200 фільмах та серіалах.

Нагадаємо, що у 2017 році Куравльов потрапив до бази "Миротворця" після того, як він підписав листа на підтримку позиції президента РФ Володимира Путіна щодо України.

Раніше Фокус писав про смерть зірки серіалу "Кухня" Івана Рудакова.